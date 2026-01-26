Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda yarın Allianz MTV'yi ağırlayacak

Haberler

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu kapsamında yarın Almanya'nın Allianz MTV ekibiyle Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak. Maç, saat 19.30'da başlayacak.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu ilk maçında yarın Almanya'nın Allianz MTV ekibini ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Mücadelenin rövanşı, 4 Şubat'ta Almanya'nın Stuttgart kentindeki SCHARRena'da oynanacak.

