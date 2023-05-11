Milano Haber, Milano Son Dakika Haberleri - Haberler

Milano Haberleri
Milano haber, Milano son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Milano'da şiddetli patlama! 4 kişi yaralandı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
AP'deki yolsuzluk soruşturmasının itirafçısı Panzeri'nin muhasebecisi, Belçika'ya iade edilmeyecek
Otel camından düşerek hayatını kaybeden voleybolcu Julia Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi
Milano sokaklarında Hande Erçel rüzgarı! Derin sırt dekolteli pozuna milyonlarca beğeni yağdı
Berlusconi, "Bunga Bunga" partilerinden yargılandığı bir başka davada daha beraat etti
Milano metrosunda skandal! 52 yaşındaki bir kadınla 19 yaşındaki bir erkek cinsel ilişkiye girerken yakalandı
Futbolcu Pablo Mari'nin markette yaralandığı saldırıdan sonra bıçaklar reyondan kaldırılıyor
Gündemin nabzını tutan Haberler.com, Milano ili sayfası ile Milano iline ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında Milano ili günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerini anlık olarak takip etme imkânı sunan Haberler.com, Milano ili sayfasında sunduğu detay bilgilerle tüm gelişmeleri aktarıyor.Kolay ve hızlı şekilde ulaşacağınız ayrıntılı bilgilerle tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.