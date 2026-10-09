Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı! Mahkemeden şok karar

Icardi'nin aktardığına göre mahkeme, Wanda Nara'nın evlilik süresince mesleki faaliyetlerinin gerilemediğini, aksine genişlediğini değerlendirdi. Kararda, Nara'nın İtalya'daki tanınırlığının Icardi ile yaptığı evlilikten etkilendiği yönünde ifadeler de yer aldı. Arjantinli futbolcu ayrıca yargılama giderlerinin üçte ikisinin Wanda Nara tarafından kendisine geri ödenmesine hükmedildiğini açıkladı.

MAL VARLIĞI DAVASI HENÜZ BİTMEDİ

Boşanmanın resmileşmesine rağmen eski çift arasındaki hukuki süreç tamamen sona ermedi. Icardi, mal varlığındaki bazı taşınmazların devrinin iptali ve mülklerin kendisine iadesi için Milano'da açtığı ayrı davanın devam ettiğini belirtti. Söz konusu davada henüz nihai karar verilmediği öğrenildi.

"KADEH KALDIRMAK İÇİN NEDENLER VAR"

Boşanma kararını yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiren Mauro Icardi, yaşadığı memnuniyeti açıklamasına da yansıttı. Arjantinli futbolcu, "Bugün bu kararı ve yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum. Kadeh kaldırmak için nedenler var" ifadelerini kullandı.