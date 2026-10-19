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İtalyan polisinden yağmacılara suç üstü: Çaldıklarını götüremeden yakalandılar

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İtalyan polisinden yağmacılara suç üstü: Çaldıklarını götüremeden yakalandılar Haber Videosunu İzle
İtalyan polisinden yağmacılara suç üstü: Çaldıklarını götüremeden yakalandılar
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İtalya’nın Milano kentinde gerilimin tırmandığı eylemler sırasında bir spor mağazası göstericiler tarafından hedef alındı. Vitrin camlarını kırarak içeri giren ve içeriyi yağmalamaya çalışan şüphelilere, ihbar üzerine bölgeye gelen İtalyan polisi geçit vermedi. Kırık camların arasından mağazaya giren ekipler, yağmacıları içeride suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

İtalya’nın Milano kentinde protestolar sırasında bir spor mağazası hedef alındı. Vitrin camlarını kırarak mağazaya giren ve içerideki ürünleri yağmalamaya çalışan şüphelilere polis ekipleri müdahale etti. Mağaza içinde yaşanan müdahalede bazı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

MAĞAZANIN CAMLARINI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Olay sırasında mağazanın vitrin camlarının kırıldığı, içeri giren kişilerin ise mağazadaki eşyalara zarar vererek ürünleri yağmalamaya çalıştığı görüldü. 

POLİSTEN MAĞAZAYA MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine gelen İtalyan polisi, mağazaya girerek şüphelilere müdahale etti. Görüntülere yansıyan anlarda polis ekiplerinin mağaza içinde kaçmaya çalışan kişileri yakaladığı, bazı şüphelileri yere yatırarak kontrol altına aldığı görüldü.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı. Milano’da protestolar sırasında yaşanan olaylar, kentteki güvenlik önlemlerini ve gösterilerdeki şiddet görüntülerini yeniden gündeme taşıdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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