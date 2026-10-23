Turistleri kiliseye alan rahip eylemcilere hareket çekti!

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İtalya’nın Milano kentinde öğrenci protestoları olarak başlayan ve kısa sürede yağma ile şiddet olaylarına dönüşen sokak gösterileri sırasında, ilginç ve sıradışı bir olay yaşandı. Şehrin merkezinde bulunan Sant'Alessandro in Zebedia Kilisesi'nin rahibi Don Giannicola Maria Simone, şiddetten kaçan turistler ve yoldan geçen insanlara kilisesinin kapılarını açarak onları koruma altına aldı.

Sokaklardaki kaos sırasında kilisesinin önünde duran Rahip Simone, yüzleri maskeli eylemcilerden birinin kendisine orta parmak gösterip kiliseye hakaretler yağdırması üzerine hiç tereddüt etmeden aynı el hareketiyle karşılık verdi. Sosyal medyada hızla yayılan ve viral olan bu anlar dünya çapında geniş yankı uyandırdı.

"ŞİDDET UYGULAMADIM, PİŞMAN DEĞİLİM"

Görüntülerin yapay zekayla oluşturulmadığını ve tamamen gerçek olduğunu belirten 65 yaşındaki rahip Simone, İtalyan basınına yaptığı açıklamada kimseden çekinmediğini vurguladı.

Rahip, "Gençler geçerken içlerinden biri bana orta parmak çıkardı. Çocuk sayılırlar, şaşırmadım. Ben de herhangi bir şiddet niyeti veya öfkeyi körükleme amacı taşımadan aynı şekilde karşılık verdim. Birine yumruk atsaydım pişman olurdum ama kimseye fiziksel bir zarar vermedim, bu yüzden tövbe etmemi gerektirecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET SOKAĞA ASKER İNDİRİYOR

Milano’yu savaş alanına çeviren olayların ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sert tedbirler açıklayarak kente yıl sonuna kadar 500 asker sevk edileceğini duyurdu. Meloni, protesto hakkının arkasına sığınarak şehirleri yakan ve yağmalayan eylemcilere tolerans gösterilmeyeceğini belirtti.