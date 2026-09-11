Uçakta alkol krizi! Kabin görevlisini ısırıp tekmeledi yine de inadından vazgeçmedi

ABD'ye gitmek üzere İtalya'dan havalanan United Airlines uçağında yaşanan olay nedeniyle uçuş planlanmayan şekilde Maine'e yönlendirildi. Birinci sınıfta seyahat eden 37 yaşındaki Rus vatandaşı Kristina Kedysheva'nın, daha fazla alkol servis edilmemesi üzerine kabin ekibiyle tartıştığı ve müdahale sırasında bir görevliyi ısırıp diğerini tekmelediği iddia edildi. Uçak, olayın ardından Bangor Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

DAHA FAZLA ALKOL İSTEDİ, GERİLİM TIRMANDI

Olay, 8 Eylül'de Milano'dan New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na giden United Airlines'ın 18 sefer sayılı uçuşunda meydana geldi. PEOPLE'ın ulaştığı suç duyurusuna göre, uçuş sırasında birden fazla içki tüketen Kedysheva'nın daha fazla alkol talebi kabin ekibi tarafından reddedildi.

İddiaya göre Kedysheva bunun üzerine yüksek sesle ve agresif şekilde davranmaya başladı. Koltuğundan kalkarak emniyet kemerini takması yönündeki uyarılara da uymadığı belirtildi.

“UÇUŞ EKİBİNE DİRENDİ”

Baş kabin görevlisinin ifadesine göre, Kedysheva'nın sakinleştirilememesi üzerine uçuş ekibi ve bazı yolcular kendisini zapt etmeye çalıştı. İddiaya göre Kedysheva bu sırada direnerek bir kabin görevlisinin bileğini ısırdı.

Görevlinin bacaklarını kontrol etmeye çalıştığı sırada ise Kedysheva'nın görevlinin üst karın bölgesine tekme attığı ve görevlinin düşerek omzundan yaralandığı öne sürüldü.

KOKPİTE 4 KEZ GİTTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Başka bir kabin görevlisi, Kedysheva'nın olay sırasında sarhoş göründüğünü ve daha fazla alkol istemek için kokpite dört kez yaklaştığını söyledi.

Bir yolcu da soruşturmacılara verdiği ifadede, tartışma öncesinde Kedysheva'yı uçağın arka kapısına doğru ilerlerken gördüğünü anlattı. Bunun üzerine yaşanan gerilimin ardından kabin ekibinin yolcuyu zapt etmeye çalıştığı belirtildi.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Yaşananların ardından uçağın kaptanı, Maine eyaletindeki Bangor Uluslararası Havalimanı'na planlanmamış iniş gerçekleştirdi. Uçak piste indikten sonra kolluk kuvvetleri uçağa girerek Kedysheva'yı gözaltına aldı. Yolcu uçaktan indirildikten sonra uçuş Newark'a devam etti.

United Airlines da yaptığı açıklamada, “uyumsuz bir yolcu” nedeniyle uçağın Bangor'a güvenli şekilde indiğini ve yolcunun kolluk kuvvetleri tarafından uçaktan çıkarıldığını doğruladı.

“ÜÇ ALKOLLÜ İÇECEK TÜKETTİM” DEDİ

Kedysheva, soruşturmacılara New York'a bir arkadaşının 40'ıncı yaş günü kutlaması için gittiğini söyledi. İddiaya göre birkaç saat içerisinde üç alkollü içecek tükettiğini kabul etti.

Ancak kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Kedysheva, kabin ekibini tehdit etmediğini, kimseyi ısırmadığını ve kapıyı açmaya çalışmadığını savundu. Yaşanan fiziksel müdahaleyi ise hatırlamadığını söyledi.

Kedysheva hakkında uçuş ekibine müdahale ve saldırı suçlamaları bulunuyor.