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Milano'da 5 binden fazla kişi Meloni karşıtı protestoda polisle çatıştı

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Milano'da 5 binden fazla kişi Meloni karşıtı protestoda polisle çatıştı
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Milano'da hayat pahalılığı ve Meloni hükümetine karşı 5 binden fazla kişi protesto yürüyüşü yaptı. Ardından polisle çatışma çıktı; polis taş atanlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti, İtalyan basınına göre çok sayıda kişi yaralandı ve bazı göstericiler gözaltına alındı.

İtalya'nın Milano kentinde hayat pahalılığı ve Başbakan Giorgia Meloni hükümetine karşı düzenlenen ve 5 binden fazla kişinin katıldığı protesto yürüyüşünün ardından polisle göstericiler arasında çatışma çıkarken, güvenlik güçleri taş ve sert cisimler atan gruplara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde hayat pahalılığı ve Başbakan Giorgia Meloni hükümeti aleyhinde beş binden fazla kişinin katılımıyla protesto yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından kent merkezinde protestocular arasından bazı gruplar ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis, Milano Katedrali'nin önündeki Piazza del Duomo Meydanı'nda çıkan çatışmalarda taş ve sert cisimler atan göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Bazı göstericiler, bariyer ve çevredeki işletmelerden aldıkları masalarla barikat kurdu. Çevre sokaklara yayılan çatışmalar sırasında toplu taşıma durakları ve bazı tarihi binaların camları zarar gördü. Polis, göstericileri lüks alışveriş merkezinin de bulunduğu alanlardan uzaklaştırmaya çalışırken, turistler kent merkezinden kaçtı. Olaylar sırasında mağazalar kepenk indirdi, bazı çalışanlar ve turistlerin içeride mahsur kaldığı olaylar yaşandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, gösterilerde çok sayıda kişinin yaralandı ve bazı göstericilerin gözaltına alındı.

Bologna ve Torino'da polis müdahalesi

Bologna ve Torino kentlerindeki protestolarda da polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İtalya'da Cuma günü de "No Meloni Day" başlıklı öğrenci gösterileri düzenlenmiş ve 400 binden fazla kişinin sokağa döküldüğü gösterilerde Roma ve Torino şehirlerinde polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Ülkede hayat pahalılığına karşı düzenlenen eylemler, Fransa ve Arnavutluk'ta eğitim şartları ve ekonomik sorunlar nedeniyle yükselen protestolar ve bir "Avrupa baharı" dalgasından söz edilmeye başlanan bir dönemde geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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