Hadise Milano Moda Haftası'nda cesur tarzıyla dikkat çekti

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Milano Moda Haftası'na katılan Hadise, dünyaca ünlü moda markası Dolce & Gabbana'nın defilesinde tercih ettiği iddialı kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Siyah dantel ve transparan detayların öne çıktığı kıyafetiyle objektiflerin karşısına geçen ünlü şarkıcı, Milano'dan peş peşe karelerini de takipçileriyle paylaştı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER MODA HAFTASINDA

Moda dünyasının önemli buluşmalarından Milano Moda Haftası, dünyaca ünlü isimleri İtalya'da bir araya getirdi. Hadise de 26 Eylül'de gerçekleştirilen Dolce & Gabbana defilesinin davetlileri arasında yer aldı.

Ünlü şarkıcı, defile için siyahın hâkim olduğu dikkat çekici bir kombin tercih etti. Dantel ve transparan detaylı siyah büstiyerini uzun transparan etekle tamamlayan Hadise, omuzlarına aldığı püsküllü şal ve siyah stilettolarla görünümünü tamamladı.

MİLANO'DAN PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Milano Moda Haftası boyunca farklı etkinliklere katılan Hadise, tercih ettiği kombinlerle çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı. Özellikle Dolce & Gabbana defilesindeki siyah transparan kombini magazin gündeminde öne çıktı.

KEREM BÜRSİN İLE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Hadise'nin Milano programında dikkat çeken bir başka detay ise Kerem Bürsin oldu. İki ünlü isim Dolce & Gabbana defilesinde birlikte görüntülendi. Defileyi izleyen Hadise ile Bürsin'in daha sonra markanın düzenlediği özel yemek davetine de katıldığı belirtildi.