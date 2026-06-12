Türk sanatçı Sağdıç'ın sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm sergisi, Milano Malpensa Havalimanı'nda açıldı

Türk sanatçı Deniz Sağdıç'ın atıkları dönüştürerek elde ettiği malzemelerden ürettiği sanat eserlerinden oluşan "0 Nokta: Kıtalararası Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm Sergisi", İtalya'nın Milano Malpensa Havalimanı'nda açıldı.

Türkiye'nin sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ve "Sıfır Atık" stratejisini, çeşitli kıtalardaki seçilmiş havalimanlarını kapsayan bir sergi güzergahı aracılığıyla sergilemek ve tanıtmak amacıyla oluşturulan uluslararası "0" Sıfır Nokta Projesi çerçevesinde, sanatçı Sağdıç tarafından hazırlanan eserler, İtalya'nın önemli ve yoğun trafiğe sahip havalimanlarından Milano Malpensa'da görücüye çıktı.

Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğunun destekleriyle hayata geçirilen serginin açılış törenine, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, SEA Milano Havalimanları CEO'su Armando Brunini, sanatçı Deniz Sağdıç ve ilgililer katıldı.

Sağdıç'ın 14 eserden oluşan sergisi, atılmaya mahkum günlük nesneler aracılığıyla, atığı sanata dönüştüren portreler ve kompozisyonlar yaratarak, her bir unsurun nasıl yeni bir yaşam ve yeni bir anlam kazanabileceğini göstermesinin yanı sıra halkı tüketim alışkanlıkları, kaynakların yeniden kullanımının değeri ve geri dönüşümün önemi üzerine düşünmeye davet ederek, sürdürülebilirliğe dair olumlu ve yaratıcı bir vizyon sunmayı amaçlıyor.

Törende konuşan SEA Milano Havalimanları CEO'su Brunini, Sağdıç'ın sergisine ev sahipliği yaparak, sanata yardımcı olmalarının dışında aynı zamanda havalimanlarını kullanan yolcuları atıkların dönüşümü konusunda teşvik etmeyi ve bu konuda onları düşünmeye sevk etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sanatçı Sağdıç da açılış töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürdürülebilir sanat üzerine çalıştığını belirterek, "İnsan üretimi olan her türlü atık nesneyi, sanat eserine çeviriyorum." dedi.

Sağdıç, çevre dostu fikirlere ilham vermesi, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmesi için nesnelerin sürdürülebilirliğine dikkati çekmeye çalıştığını, ayrıca kamusal alanlarda insanların günlük karşılaşma noktalarında sanatın sürdürülebilirliği olduğunu göstermeye çalıştığını anlattı.

Her atığı kendi türünde ayırıp, ayrıştırma kültürünü özellikle vurgulamaya çalıştığını ifade eden Sağdıç, "Düğmelerden, kablolardan, pet şişe kapaklarından, teneke kutulardan aklınıza gelebilecek her türlü atığı kullanarak, insanlara atığın ne kadar değerli olduğunu, doğru kullanılırsa sanat eserinde bile var olacağını göstermeye çalışıyorum." diye konuştu.

Sergi yeri olarak neden havalimanının tercih edildiği sorusuna da Sağdıç, şu yanıtı verdi:

"İnsanların şu an sanatla vakit geçirmeye çok zamanları olmuyor. O yüzden de olabildiğince dünyanın her yerinden anlık karşılaşma noktaları yaratmaya çalışıyorum. Siz yolculuğa çıkarken ya da hastaneye, metroya, kamusal alanlarda ilerlerken birden sanatla karşılaşmanızı sağlayarak aslında dünyanızı ve algınızı değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü maalesef şu dönemde insanların sanatı görmeye pek zamanı kalmadığı için bu tür mekanları tercih ediyorum."

"Buradaki sergi, malzemeleriyle birlikte 'Sıfır Atık' konseptine uygun"

Başkonsolos Özöktem de Deniz Sağdıç'ın atıklardan yaptığı eserlerini uzun zamandır takip ettiklerini belirterek, "Milano Başkonsolosluğu olarak da Milano Malpensa Havalimanı'yla iyi ilişkilerimiz var. Burada belirli sergi alanları var ve burada bir Türk sanatçının sergisi neden olmasın diye düşündük. Bu hafta burada Milano Yeşil Haftası kutlanıyor. Onun için açılış döneminin buna denk gelmesine özen gösterdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu yıl, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 31'inci oturumuna (COP31) başkanlık yaptığını hatırlatan Özöktem, "Böylece burada bizim COP 31 dönem başkanlığımızın da tanıtımını da yapmış oluyoruz. Buradaki sergi, malzemeleriyle birlikte 'Sıfır Atık' konseptine uygun. Milano Malpensa Havalimanı'nda bu yaptığımız projenin inşallah çok başarılı sonuçları elde etmesini diliyoruz." yorumunu yaptı.

Özöktem, Sağdıç'ın 14 eserden oluşan sergisinin eylül ayına kadar Milano Malpensa Havalimanı'nda sergileneceğini ve bundan mutluluk duyduklarını belirtti.