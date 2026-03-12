Haberler

Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Liverpool maçının ardından Türkiye'den ayrılan Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Icardi'nin İtalya'nın Milano şehrinde kız arkadaşının doğum gününde olduğu görüldü. RAMS Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray'ın antrenmanlarına çıkmayan Icardi'nin bu paylaşımları, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Galatasaray'ın 33 yaşındaki Arjantinli golcü oyuncusu Mauro Icardi, yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu.

TÜRKİYE'DEN AYRILDI, MiLANO'DA GÖRÜLDÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçının ardından Türkiye'den ayrılan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Icardi'nin yapılan paylaşımda İtalya'nın Milano şehrinde arkadaşlarıyla birlikte kız arkadaşının doğum gününde olduğu görüldü.

ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR

Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray, bu maç için çalışmalarını sürdürürken, Arjantinli oyuncu henüz Türkiye'ye dönmedi. Tecrübeli oyuncunun bu paylaşımları kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Icardi, bu maçlarda 15 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti

"Ne konuştunuz" sorusuna çarpıcı yanıt: Biz iki hemşeri bir araya...
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

en iyisini yapıyor adam yedek fakat dk 70 de al yada duruma göre çift forvet oynat bak ne oluyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

fitne holding iş başında

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

