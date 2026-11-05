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Selanik-Milano Aegean uçağına bomba ihbarı yapıldığı belirtildi, Malpensa'da iz yok

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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik-Milano seferini yapan Aegean Havayolları uçağı için bomba ihbarı yapıldı. Milano Malpensa Havalimanı'na inen uçakta bomba imha ekiplerince yapılan aramada şüpheli duruma rastlanmadı.

Yunanistan'ın Selanik kentinden İtalya'nın Milano kentine giden Aegean Havayolları'na ait uçak için bomba ihbarında bulunulduğu belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik-Milano seferini gerçekleştiren Aegean Havayolları uçağı için bomba ihbarı yapıldı.

Milano'daki Malpensa Havalimanı'na inen uçakta bomba imha ekiplerince yapılan aramada şüpheli bir duruma rastlanmadı.

Kaynak: AA
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