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Bomba ihbarıyla Roma'ya acil inen Flynas uçağında 83 yolcu ve 10 mürettebat vardı

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Flynas Havayolu'nun Milano-Cidde seferini yapan A320 tipi uçak, bomba ihbarı üzerine Roma Fiumicino Havalimanı'na acil indi. Güvenlik kontrollerinde ihbarın asılsız olduğu anlaşılırken uçakta 83 yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu.

İtalya'nın Milano kentinden Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmek için havalanan bir yolcu uçağı, "bomba" ihbarı üzerine Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yaptı. Güvenlik kontrollerinde, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Suudi Arabistan merkezli Flynas Havayolu'nun Milano-Cidde seferini gerçekleştirmek üzere bugün yerel saatle 14.45 civarında Milano Malpensa'dan havalanan "A320" tipi yolcu uçağı, bir süre sonra bomba tehdidi sebebiyle Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İçinde 83 yolcu ve 10 mürettebat bulunduğu belirtilen yolcu uçağı, Fiumicino Havalimanı'na indikten sonra güvenlik kontrollerinden geçirildi.

Kontroller neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.

Uçağın yolcularını alarak gece saatlerinde Cidde'ye gitmek üzere Roma'dan ayrılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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