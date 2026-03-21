Haberler

Euroleague'de 32. haftanın ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Euroleague'in 32. haftasında Fenerbahçe, Olimpia Milano'yu 79-75 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. A. Efes ise Monaco'ya 98-93 kaybetti. Fenerbahçe, 23. galibiyetini alarak 1. sırada yer alırken, A. Efes 18. sırada bulunuyor.

Euroleague'de 32. hafta dün oynanan müsabakaların ardından sona erdi. Bu hafta Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştığı Olimpia Milano'yu 79-75'lik skorla yendi. A. Efes ise evinde Monaco'ya 98-93 kaybetti. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise Kızılyıldız'a 82-74'lük skorla üstünlük sağladı.

Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Euroleague'de 2 maç sonra kazanan Fenerbahçe, 23. galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü. Olympiakos 33 maçta 22 galibiyet, 11 mağlubiyetle averajla 2. sırada bulunuyor. Ligde 31 maç oynayan Hapoel Tel Aviv ise 20 galibiyet, 11 mağlubiyetle haftayı 3. sırada kapattı. A. Efes de 10 galibiyet, 22 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 18 galibiyet, 14 mağlubiyetle haftayı 8. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise 8 galibiyeti olan ASVEL var.

Euroleague'de 32. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Valencia Basket: 62 - Barcelona: 66

A. Efes: 93 - AS Monaco: 98

Hapoel Tel Aviv: 109 - Virtus Bologna: 91

Olympiakos: 90 - Baskonia: 80

Bayern Münih: 74 - Dubai Basketbol: 87

Paris Basketbol: 81 - Partizan: 90

Fenerbahçe Beko: 79 - Olimpia Milano: 75

Zalgiris Kaunas: 87 - Real Madrid: 85

Panathinaikos: 82 - Kızılyıldız: 74

ASVEL: 85 - Maccabi Tel Aviv: 89 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Gizli silah devreye alındı
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu

MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in isteği damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da binlerce Müslüman bayram sabahı camilere akın etti

Ülkenin başkentinde tarihi görüntü! Binlerce kişi camilere akın etti
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare

Dünyaca ünlü ismi yıkan kare!
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anneden sert ifadeler
Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! 3 ölü, 22 yaralı

Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'da binlerce Müslüman bayram sabahı camilere akın etti

Ülkenin başkentinde tarihi görüntü! Binlerce kişi camilere akın etti
Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba

Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor

Milyonluk tekneler alev alev yanıyor