Arina Fedorovtseva kimdir? Arina Fedorovtseva Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

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Fenerbahçe Medicana'da beşinci yılını geçiren Arina Fedorovtseva'nın adı bu kez İtalya ile birlikte anılıyor. İtalyan voleybol sitesi Ivolleymagazine'in 30 Ekim 2026'daki haberine göre Rus smaçörün Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor ve oyuncu Serie A1 ekiplerinin listesinde.

Habere göre en önde Chicco Blengini'nin çalıştırdığı Vero Volley Milano var. Scandicci de oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında gösteriliyor. Fenerbahçe ve oyuncu cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

ARİNA FEDOROVTSEVA FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR MU?

Arina Fedorovtseva'nın Fenerbahçe'den ayrılacağı kesinleşmiş değil; ortada İtalyan basınından gelen bir transfer iddiası var. Ivolleymagazine, Milano'nun oyuncuyla ön anlaşmaya vardığını yazdı ama bu bilgi kulüp ya da oyuncu tarafından doğrulanmadı. Sözleşmesi sezon sonunda bittiği için Fedorovtseva yaz aylarında bonservissiz olarak yeni bir kulüple anlaşabilecek.

ARİNA FEDOROVTSEVA KİMDİR?

Arina Fedorovtseva, Fenerbahçe Medicana'da forma giyen Rus voleybolcu. 1,90 boyundaki oyuncu smaçör olarak oynuyor ve servisleriyle tanınıyor.

Spor bir aileden geliyor. Annesi Ekaterina Fedorovtseva kürek sporundan geliyor, kız kardeşi Mariia ise ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonlukları kazandı.

ARİNA FEDOROVTSEVA KAÇ YAŞINDA?

Arina Fedorovtseva 22 yaşında. 19 Ocak 2004'te doğdu. 18. yaş gününde, 19 Ocak 2022'de Fenerbahçe formasıyla Bulgaristan şampiyonu Maritza Plovdiv'e karşı CEV Şampiyonlar Ligi maçına çıktı, 13 sayı attı ve maçın en değerli oyuncusu seçildi.

ARİNA FEDOROVTSEVA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Arina Fedorovtseva, profesyonel kariyerine Rusya'da Dinamo Kazan'da başladı ve 2021'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Eylül 2024'te Çin'in Shanghai Bright Ubest takımına gitti. Bu dönem kısa sürdü: Kulübün maddi yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyleyen oyuncu tarafı konuyu Uluslararası Voleybol Federasyonu'na (FIVB) taşıdı. FIVB'nin Ocak 2025'te uluslararası transfer sertifikasını vermesinin ardından Fedorovtseva aynı ay Fenerbahçe'ye geri döndü.

ARİNA FEDOROVTSEVA'NIN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Arina Fedorovtseva'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026-27 sezonunun sonunda bitiyor. İtalyan kulüplerinin ilgisi de bu tarih yüzünden şimdiden gündemde.