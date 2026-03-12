Haberler

Altekma, Avrupa üçüncüsü oldu

Güncelleme:
CEV Challenge Cup yarı finalinde İtalyan ekibi Allianz Milano'ya 3-1 yenilen Altekma, İtalya'daki ilk maçı da kaybettikten sonra Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

CEV Challenge Cup yarı final ikinci maçında Altekma, İzmir'de konuk ettiği İtalyan ekibi Allianz Milano'ya 3-1 yenildi. İtalya'daki ilk maçı da 3-0 kaybeden Altekma, bu sonuçla Avrupa üçüncüsü oldu.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Boyan Zhelev, Istref Elezaj

Altekma: Maksim Buculjevic, Ibrahim Lawani, Jordan Ewert, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Ulaş Dokumacı, Kenan Derince, Dünya Kandemir)

Allianz Milano: Tommaso Ichino, Ferre Reggers, Nimanja Masulovic, Fernando Gil Kreling, Tatsunori Otsuka, Edoardo Caneschi (Damiano Catania, Jacopo Corbetta, Karen Masajedi, Veikka Lindqvist, Alessandr Benacchio, Gabriele Martino)

Setler: 21-25, 23-25, 25-16, 26-28 - İZMİR

