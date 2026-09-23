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Hande Erçel Milano'da tüm bakışları üzerine topladı! Gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu

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Hande Erçel Milano'da tüm bakışları üzerine topladı! Gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu
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Hande Erçel, Milano'da düzenlenen Vogue World 2026'ya katıldı. Beyaz ve korse detaylı tercihiyle geceye katılan ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

  • Hande Erçel, Vogue Türkiye'nin özel davetlisi olarak Milano'daki Vogue World 2026 etkinliğine katıldı.
  • Erçel, etkinlikte Dolce&Gabbana'nın 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonuna ait tül ve korse detaylı beyaz bir elbise giydi.
  • Erçel, moda dünyasından çok sayıda ismin katıldığı geceyi ön sıradan takip etti.

Hande Erçel bu kez Milano'da boy gösterdi. Vogue World 2026: Milano'yu ön sıradan takip eden ünlü oyuncu, gece için yaptığı beyaz elbise tercihiyle dikkat çekti. Erçel'in Milano'dan gelen kareleri de kısa sürede ilgi gördü.

MİLANO'DA ÖN SIRADAYDI

Son dönemde yalnızca oyunculuğuyla değil, katıldığı uluslararası etkinliklerle de adından söz ettiren Hande Erçel'in yeni durağı İtalya oldu.

Erçel, Vogue Türkiye'nin özel davetlisi olarak Vogue World 2026: Milano'ya katıldı. Moda dünyasından çok sayıda ismin bir araya geldiği geceyi ön sıradan takip eden oyuncu, objektiflerin de yakın markajındaydı.

GECE İÇİN BEYAZI SEÇTİ

Hande Erçel'in gecedeki tercihi ise Dolce&Gabbana imzalı beyaz bir elbise oldu. Tül ve korse detaylarının öne çıktığı tasarımı sade aksesuarlarla tamamlayan oyuncu, saçlarını açık bıraktı.

Erçel'in tercih ettiği elbisenin Dolce&Gabbana'nın 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan olduğu belirtildi.

MİLANO'DAN YENİ KARELER

Etkinlik öncesinde Vogue Türkiye'ye kısa bir röportaj da veren Erçel, Milano gecesinden kareleriyle moda tutkunlarının karşısına çıktı. Ünlü oyuncunun uluslararası moda etkinliklerindeki görünürlüğüne böylece bir yenisi daha eklendi.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Yaaa sabır ..

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