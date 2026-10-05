Inter'in yıldızı Thuram, hayranlarından kurtulmak için ''Galatasaray'da oynuyorum'' dedi

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Inter forması giyen Fransız yıldız Marcus Thuram, Milano sokaklarında elektrikli scooter kiralayıp gezintiye çıktığı sırada kendisini tanıyan taraftarlarla yaşadığı eğlenceli diyalogla sosyal medyanın gündemine oturdu.

''GALATASARAY'DA OYNUYORUM''

Şehirde turlarken taraftarlar tarafından durdurulan yıldız futbolcu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen futbolseverlere esprili bir yanıt vererek adeta çalım attı. Gülümseyerek kendisinin Marcus Thuram olduğunu reddeden Fransız hücum oyuncusu, "Ben Rafa Leao'yum. Galatasaray'da oynuyorum." ifadelerini kullandı ve olay yerinden hızla uzaklaştı.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ

Taraftarların kahkahaları eşliğinde yoluna devam eden Thuram'ın bu neşeli ve esprili anlarına ait görüntüler, kısa sürede dikkat çekerek binlerce beğeni aldı.