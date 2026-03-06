Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü
2026 Milano Kış Olimpiyatları'nda iki gümüş madalya kazanan ünlü kayakçı Eileen Gu, özel bir flört uygulamasında görüldü. Sadece davetle girilebilen ve genellikle ünlüler, sporcular ve iş dünyasının zengin isimlerinin tercih ettiği bu uygulamada Gu'nun profilinin yer alması dikkat çekti. ABD doğumlu Çinli sporcu, sadece spor başarılarıyla değil akademik kariyeri ve moda dünyasındaki yer alışıyla da tanınıyor.
- Eileen Gu, 2026 Milano Kış Olimpiyatları'nda iki gümüş madalya kazandı.
- Eileen Gu, yalnızca davetle girilebilen ve ünlüler ile milyarderlerin kullandığı bir flört uygulamasında görüldü.
- Eileen Gu'nun profilinde 22 yaşında, 175 cm boyunda, Çin vatandaşı, Stanford Üniversitesi'nde eğitim gören ve 50 milyon dolar net servete sahip olduğu belirtildi.
2026 Milano Kış Olimpiyatları'nda iki gümüş madalya kazanan dünyaca ünlü kayakçı Eileen Gu, bu kez spor başarılarıyla değil özel hayatıyla gündeme geldi. ABD doğumlu Çinli sporcu, yalnızca davetle girilebilen ve ünlüler ile milyarderlerin kullandığı bir flört uygulamasında görülmesiyle dikkat çekti.
ÜNLÜLERİN KULLANDIĞI UYGULAMADA ORTAYA ÇIKTI
Normal kullanıcıların davetsiz katılamadığı ve genellikle ünlüler, sporcular ile iş dünyasının zengin isimlerinin tercih ettiği özel bir ilişki uygulamasında Eileen Gu'ya ait olduğu belirtilen profil ortaya çıktı. 22 yaşındaki sporcuya ait olduğu iddia edilen profil kısa sürede ilgi çekti.
Profilde Gu hakkında yaş, boy, konuştuğu diller, eğitim ve kariyer bilgileri gibi detaylar yer aldı.
Özellikleri:
- Yaş: 22
- Boy: 175 cm
- Etnik Köken: Asyalı
- Konum: Çin
- Konuşabildiği diller: İngilizce, Mandarin (akıcı)
- Vatandaşlık: Çin
- Meslek: Model & Sporcu
- Net servet: 50.000.000 dolar
- Eğitim: Stanford Üniversitesi
- Başarılar: 6 Olimpiyat madalyası
- Eski erkek arkadaşı: Kripto para milyarderi (CZ)
- Kişilik tipi: Dışa dönük
- Sporlar: Koşu, kayak
- Hobiler: Kediler, piyano vb.
- İlgi Alanları: Felsefe, kuantum fiziği, günIük tutma
- Burç: Başak
HEM SPORDA HEM AKADEMİDE DİKKAT ÇEKİYOR
ABD'de doğup Çin adına yarışan Eileen Gu, sadece spor alanındaki başarılarıyla değil akademik kariyeriyle de öne çıkıyor. Stanford Üniversitesi'nde kuantum fiziği eğitimi alan Gu, aynı zamanda dünyanın önde gelen lüks markalarının yüzlerinden biri olarak moda dünyasında da önemli bir yere sahip.
OLİMPİYATLARIN "KAR PRENSESİ"
2026 Milano Kış Olimpiyatları'nda iki gümüş madalya kazanan genç sporcu, sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip. "Kar Prensesi" lakabıyla anılan Gu, Forbes verilerine göre yıllık yaklaşık 23 milyon dolar gelir elde ederek dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında gösteriliyor.