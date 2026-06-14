Kenan Yıldız sevgilisi var mı yok mu, Kenan Yıldız sevgilisi Natalia Shadle kimdir?

Genç yaşına rağmen Avrupa futboluna damga vuran Kenan Yıldız sevgilisi kimdir ve özel hayatında neler oluyor? Sosyal medyada sıkça paylaşılan Madison Beer iddialarının ardından, gerçek aşkın adresi İtalya’da ortaya çıktı. Juventus’un 10 numaralı formasının sahibi olan Kenan Yıldız sevgilisi var mı yok mu tartışmalarına, ünlü model Natalia Shadle ile verdiği romantik pozlarla son noktayı koydu. Hem Türkiye’de hem de İtalya’da büyük ilgi uyandıran bu birliktelik, "Milli Takım’ın yeni yengesi" yorumlarını da beraberinde getirdi. Peki, Kenan Yıldız’ın sevgilisi Natalia Shadle ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nasıl tanıştılar?

KENAN YILDIZ SEVGİLİSİ VAR MI YOK MU?

Genç yaşına rağmen Juventus’ta 10 numaralı formayı sırtına geçiren Kenan Yıldız’ın hayatında birinin olup olmadığı uzun süredir tartışılıyordu. Daha önce ismi ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ile anılan ancak bu iddiaları yalanlayan milli futbolcu, şimdilerde Avustralyalı model Natalia Shadle ile anılıyor. Kenan Yıldız sevgilisi var mı yok mu sorusu, Yıldız’ın dijital platformlarda yaptığı bazı hamlelerle cevabını buldu. Özellikle Spotify’da "Natalia" adıyla bir çalma listesi oluşturması ve ardından bu listeyi fark edilince silmesi, ikili arasındaki aşk iddialarını güçlendirdi. Henüz resmi bir açıklama gelmese de sosyal medyadaki ipuçları ikilinin birlikteliğini doğrular nitelikte.

KENAN YILDIZ SEVGİLİSİ NATALIA SHADLE KİMDİR?

Peki, magazin gündemine bomba gibi düşen Kenan Yıldız sevgilisi Natalia Shadle kimdir? Natalia Shadle, aslen Avustralyalı olan ve modellik kariyerini uluslararası alanda sürdüren bir isimdir. Dünyaca ünlü IMG Models ajansına bağlı olarak çalışan Shadle, 1.82 cm boyuyla ve dikkat çeken fiziğiyle moda dünyasında hızla yükseliyor. Kariyerini hem ABD hem de Avustralya ekseninde yürüten genç model, aynı zamanda sosyal medya içerikleriyle de geniş bir kitleye hitap ediyor. Natalia’nın Kenan Yıldız’ın evinden paylaştığı iddia edilen TikTok videoları, takipçileri tarafından ikilinin beraber yaşadığına dair bir kanıt olarak yorumlanmıştı.

SPOTIFY LİSTESİ AŞKI ELE VERDİ

Kenan Yıldız ve Natalia Shadle arasındaki ilişkinin fitilini ateşleyen olay bir müzik listesi oldu. Kenan Yıldız'ın "K1" kullanıcı adıyla kullandığı Spotify hesabında, sevgilisinin adını taşıyan bir çalma listesi oluşturduğu hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Bu detayın sosyal medyada yayılmasının hemen ardından listenin silinmesi ise "gizli aşk" iddialarını daha da alevlendirdi. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmemesi, ilişkilerini gözlerden uzak ve profesyonel kariyerlerini etkilemeyecek şekilde yaşama isteği olarak değerlendiriliyor.

NATALIA SHADLE SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI

Kenan Yıldız ile adının anılmasının ardından Natalia Shadle'ın sosyal medya hesapları adeta takipçi akınına uğradı. Güzelliği ve tarzıyla dikkat çeken Shadle, paylaştığı modellik pozları ve günlük yaşam kareleriyle kısa sürede Türk futbolseverlerin de "yenge" yakıştırması yaptığı isimlerden biri haline geldi. Juventus'un genç yıldızının bu sessiz ama derin ilişkisi, İtalyan basınında da yakından takip ediliyor.