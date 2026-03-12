Altekma, Milano'ya elendi
Altekma, 2026 CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Allianz Milano'ya 3-1 mağlup olarak kupadan elendi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki müsabaka büyük bir rekabete sahne oldu.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Boyan Zhelev (Bulgaristan), Istref Elezaj (Kosova)
ALTEKMA: Bertuğ, Buculjevic, Cafer, Emir, Lawani, Ewert, Hüseyin, Erhan, Boğaçhan, Eray, Arda, Kenan Sarp, Dünya, Ulaş
ALLIANZ MILANO: Gil Kreling, Otsuka, Masulovic, Reggers, Ichino, Caneschi, Catania, Lindqvist, Benacchio, Di Martino, Corbetta, Masajedi, Barbanti
SETLER: 21-25, 23-25, 25-16, 26-28
SÜRE: 111 dakika (27', 30', 22', 32')
2026 CEV Challenge Kupası'nda ülkemizi temsil eden Altekma, yarı final ilk maçında İtalya'da 3-0 mağlup olduğu Allianz Milano ile bugün evinde oynadığı rövanş karşılaşmasını 3-1 kaybederek kupadan elendi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 21-25, 23-25, 25-16 ve 26-28'lik skorlarla sona erdi. Altekma tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa kupasında yarı finalde elense de seyircisinin alkışını topladı.