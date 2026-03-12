Haberler

Altekma, Milano'ya elendi

Altekma, Milano'ya elendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altekma, 2026 CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Allianz Milano'ya 3-1 mağlup olarak kupadan elendi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki müsabaka büyük bir rekabete sahne oldu.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Boyan Zhelev (Bulgaristan), Istref Elezaj (Kosova)

ALTEKMA: Bertuğ, Buculjevic, Cafer, Emir, Lawani, Ewert, Hüseyin, Erhan, Boğaçhan, Eray, Arda, Kenan Sarp, Dünya, Ulaş

ALLIANZ MILANO: Gil Kreling, Otsuka, Masulovic, Reggers, Ichino, Caneschi, Catania, Lindqvist, Benacchio, Di Martino, Corbetta, Masajedi, Barbanti

SETLER: 21-25, 23-25, 25-16, 26-28

SÜRE: 111 dakika (27', 30', 22', 32')

2026 CEV Challenge Kupası'nda ülkemizi temsil eden Altekma, yarı final ilk maçında İtalya'da 3-0 mağlup olduğu Allianz Milano ile bugün evinde oynadığı rövanş karşılaşmasını 3-1 kaybederek kupadan elendi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 21-25, 23-25, 25-16 ve 26-28'lik skorlarla sona erdi. Altekma tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa kupasında yarı finalde elense de seyircisinin alkışını topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Süper Lig'den aldığı teklifi kulüp ismi verip açıkladı
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar

Zamanlama manidar! Komşuda kadınları askere çağırıyorlar
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı

O ülkeyi açıkça tehdit etti: ABD'ye gelmeyin, can güvenliğiniz olmaz
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Süper Lig'den aldığı teklifi kulüp ismi verip açıkladı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi