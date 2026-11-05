Milano'daki 83. İki Tekerlekli Araç Fuarı'nda Çinli motosikletler ilgi gördü

Milano'daki 83. İki Tekerlekli Araç Fuarı'nda Çinli motosikletler ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen 83. Uluslararası İki Tekerlekli Araç Fuarı'nda çok sayıda Çinli motosiklet üreticisi yeni ürün ve yenilikçi teknolojilerini sergiliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, fuardaki bu ürün ve teknolojilere yoğun ilgi gösteriyor.
MİLANO, 5 Kasım (Xinhua) -- İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen 83. Uluslararası İki Tekerlekli Araç Fuarı'nda çok sayıda Çinli motosiklet üreticisinin yeni ürünleri ve yenilikçi teknolojileri, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Kaynak: Xinhua