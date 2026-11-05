Milano'daki 83. İki Tekerlekli Araç Fuarı'nda Çinli motosikletler ilgi gördü

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MİLANO, 5 Kasım (Xinhua) -- İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen 83. Uluslararası İki Tekerlekli Araç Fuarı'nda çok sayıda Çinli motosiklet üreticisinin yeni ürünleri ve yenilikçi teknolojileri, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: Xinhua