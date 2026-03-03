Altekma, Allianz Milano deplasmanında
Altekma, Erkekler CEV Challenge Kupası'nda yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Allianz Milano ile karşı karşıya gelecek. Allianz Cloud'da oynanacak mücadele saat 22.30'da başlayacak. Zorlu karşılaşmayı Slovakya'dan Fedor Tilser ile İsveç'ten Magnus Hagström yönetecek.
Avrupa macerasında 16'lı finaller turunda Hollanda temsilcisi Sliedrecht Sport'u, 8'li finallerde Portekiz ekibi Benfica'yı ve çeyrek finalde Romanya'dan SCM Zalu'yu eleyerek yarı finale yükselen İzmir temsilcisi, Milano deplasmanından galibiyetle dönüp rövanş öncesi avantaj yakalayarak final kapısını aralamayı hedefliyor.
Altekma, 12 Mart Çarşamba günü İzmir'de bu karşılaşmanın rövanş mücadelesini oynayacak.
İzmir temsilcisi finale yükselmesi halinde, VK Slovan Bratislava (Slovakya) ile Lindemans Aalst (Belçika) arasındaki eşleşmenin galibiyle kupa için karşı karşıya gelecek. - İZMİR