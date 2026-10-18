Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Milano'da protestoların ikinci gününde 160 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milano'da hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı protestolarının ikinci gününde şiddet olayları sürdü; göstericiler mağaza ve süpermarket vitrinlerine zarar verdi. Sadece bugün 160 kişi gözaltına alındı; bunların yüzde 80'inin reşit olmayan gençler olduğu belirtildi.

İtalya'nın Milano kentinde dün hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı protestolarda çıkan olayların ardından kent merkezi bugün de şiddet olaylarına sahne oldu.

Ülkenin kuzeyindeki finans, endüstri ve moda kenti olarak bilinen Milano'da iki gündür şiddetli protestolar yaşanıyor.

Bazı gençlerin bugün öğleden sonra Duomo Meydanı ve civarında 10'ar ve 20'şer kişilik gruplar halinde toplanması üzerine güvenlik güçleri meydanda ek önlemler aldı.

Duomo Meydanı'na çıkan Via Torino Caddesi gibi çevre sokaklara dağılan yüzleri kapalı siyah giyimli göstericiler, pek çok ünlü mağazanın ve süpermarketlerin vitrinlerine zarar verirken, bazı eylemcilerin de buraları yağmaladıkları görüldü.

Via Torino Caddesi dışında şehrin Cairoli ve Moscova gibi semtlerinde de çok sayıda mağaza ve dükkanda büyük çapta hasar oluştu.

Olaylar sırasında bazı göstericiler, restoranların masalarını ve çöp kutularını sokaklara bariyer yapmak için kullanırken, kimileri??????? polis araçlarına taş, ses bombası, fişek, yangın tüpü attı.

Güvenlik güçlerinin de göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz sıkarak, yer yer copla müdahale ederek karşılık verdiği görüntülere yansıdı.

Şehri gezmeye gelen bazı turistlerin de göstericilerin hedefi olmayan dükkanlara sığınmaya çalıştıkları görüldü.

İtalyan ANSA ajansının Milano Emniyetinden kaynaklara dayandırdığı habere göre, sadece bugünkü olaylarda 160 kişi gözaltına alındı. Haberde, bunların yüzde 80'inin reşit olmayan gençlerden oluştuğu belirtildi.

Bu arada, Başbakan Giorgia Meloni'nin son günlerde yaşanan olaylar doğrultusunda kamu güvenliğiyle ilgili birimleri yarın toplantıya çağırdığı basına yansıdı.

Kaynak: AA
ABD'de maç öncesi gösteride dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti

Büyük facia: 52 metreden, binlerce kişinin gözü önünde yere çakıldı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönemin fenomeni Çitos Efe 15 yaşına girdi! Son hali şaşırttı

Bir dönemin çocuk fenomeniydi! İşte Çitos Efe’nin son hali…
Gölde yüzerken altın külçesi buldu! 6 ay sonra servet onun oldu

Yüzerken buldu, 6 ay sonra hayatı değişti!
Trump’tan Netanyahu’ya seçim öncesi açık destek: Bibi sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz

Sandığa sayılı günler kala "Açık ve kesin" destek mesajı

Eşi çocuklarını göstermeyince bıçağı kendi boğazına dayadı! O anlar kamerada

Cadde ortasındaki hareketi emniyeti ayağa kaldırdı! Nedeni şaşırttı
Zonguldak'ta sağanak sonrası derelerden sürüklenen çöpler limanda birikti

Limana gelenler bu mide bulandırıcı manzarayla karşılaştı
Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında hayatını kaybetti

Türk resim ve baskı sanatının öncü ismiydi! Hayatını kaybetti
Wanda Nara, Icardi'nin formasını satışa çıkardı! Fiyatı oldukça ilginç

Icardi'nin formasını satışa çıkardı! Fiyatı oldukça ilginç