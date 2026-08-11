Havalimanında korku dolu anlar: Otomobil pistteki özel uçağa çarptı!

İtalya'nın Milano kentinde bulunan Milano- Linate Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Pistte ilerleyen bir özel jete yer hizmetlerinde kullanılan bir aracın çarpması üzerine uçuş trafiği geçici olarak durdurulurken, itfaiye ekipleri ve acil durum görevlileri olay yerine sevk edildi.

Olay, pazartesi günü saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Görüntülerde, yer hizmetleri aracının pistte ilerleyen Hawker Beechcraft 400A tipi özel jete hızla çarptığı görülüyor.

Yaklaşık 1 milyon sterlin değerinde olduğu belirtilen özel jet, kaza sırasında pistte taksi yaparak ilerliyordu. Fiat Panda'nın jete çarpmasının ardından her iki araçta da ciddi hasar meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle Fiat Panda'nın ön kısmı büyük ölçüde ezilirken, aracın yolcu tarafındaki kapısı ve camı da jetin burun bölümünün darbesiyle tamamen parçalandı. Özel jetin ise radar kubbesi ve ön bölümünde hasar oluştuğu bildirildi.

Kazanın hemen ardından havalimanı itfaiye ekipleri olay yerine koştu. Ekipler, özel jette meydana gelen hasarı inceleyerek herhangi bir yapısal sorun veya yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol etti.

İlk müdahale ekipleri ayrıca araç içerisinde kalan sürücünün durumunu değerlendirdi. Sürücü, acil durum ekipleri olay yerine ulaşana kadar aracından çıkmadı.

Kazanın görüntüleri endişe yaratmasına rağmen olayda mucizevi şekilde kimse yaralanmadı.

Havalimanında uçuş trafiği aksadı

Kaza yalnızca araçlarda hasara yol açmakla kalmadı, Milano-Linate Havalimanı'ndaki hava trafiğini de kısa süreliğine etkiledi.

Olay nedeniyle havalimanındaki uçuş trafiğinde yaklaşık 30 dakikalık bir kesinti yaşandı. Havalimanının yoğun olması ve aynı saatlerde çok sayıda uçağın iniş veya kalkış yapmasının planlanması nedeniyle bazı uçuşların başka havalimanlarına yönlendirilmesi gerekti.

Roma'dan Milano-Linate'e gelen ITA Airways'e ait uçak Bergamo Havalimanı'na yönlendirilirken, KLM'e ait uçuş ise Milano-Malpensa Havalimanı'na divert edildi.

Bunun yanı sıra bir başka özel jet de iniş yapmadan önce havada bekleme turuna girdi ve daha sonra havalimanına güvenli şekilde iniş yaptı.

Aracın kontrolü neden kaybettiği araştırılıyor

Kazanın ardından en çok merak edilen konulardan biri, yer hizmetleri aracının sürücüsünün nasıl olup da pistte ilerleyen özel jete çarptığı oldu.

Aracın neden kontrolden çıktığı henüz netlik kazanmadı.

İlk iddialara göre sürücünün dikkatinin dağılmış olabileceği veya olay sırasında tıbbi bir sorun yaşamış olabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu ihtimallerin hiçbiri yetkililer tarafından henüz doğrulanmadı.

Havalimanındaki normal operasyonların olaydan kısa süre sonra yeniden başladığı bildirildi.

Yetkililer ise özel jette meydana gelen hasarın kapsamını belirlemek amacıyla daha detaylı bir inceleme gerçekleştirecek. Özellikle uçağın ön bölümündeki hasarın yapısal güvenliği etkileyip etkilemediğinin tespit edilmesi bekleniyor.

Kazanın herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya yol açmaması büyük bir şans olarak değerlendirilirken, olay Milano-Linate Havalimanı'nda pist güvenliği ve yer hizmetleri araçlarının operasyonlarıyla ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.