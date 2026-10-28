Milano protestolarının şüphelisi serbest bırakıldı, Başbakan Meloni tepki gösterdi

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İtalya'nın Milano kentinde 17-18 Ekim'de hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı protestolarda yaşanan şiddet olaylarını organize etmekle suçlanan Fas asıllı İtalyan bir araştırma görevlisinin ön soruşturma hakimince serbest bırakılmasına, Başbakan Giorgia Meloni sert tepki gösterdi.

Milano'da yaklaşık iki hafta önce şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterilerinde olayları organize ettiği ileri sürülen ve bu sebeple 24 Ekim'de terör amaçlı suça teşvik suçlamasıyla gözaltına alınan 30 yaşındaki araştırma görevlisi Yusuf Siher hakkında bugün Milano Ön Soruşturma Hakimi Tiziana Landoni kararını açıkladı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Landoni, savcılığın Siher'e yönelik soruşturmasında bahsi geçen iddialara dair kanıt olmaması, dosyanın ciddi kusurlar içermesi ve de Siher'in kaçma şüphesinin bulunmaması sebebiyle serbest bırakılması yönünde karar verdi.

Siher, öğleden sonra Milano'daki San Vittore Cezaevi'nden ayrıldı. Siher, cezaevinden çıkarken bir açıklama yapmazken, kendisini Filistin destekçileri karşıladı.

Araştırma görevlisinin serbest bırakılması kararının duyulmasının ardından Başbakan Meloni, sosyal medya platformlarında paylaştığı görüntülü mesajında, Milano'daki ön soruşturma hakiminin Siher'i serbest bırakma kararına tepki göstererek "Utanç verici bir karar." dedi.

Meloni, "Bu kararın, kolluk kuvvetlerinin, müfettişlerin, İçişleri Bakanlığının ve genel olarak şehirlerinin ve iş yerlerinin harap edilmesi riskiyle karşı karşıya kalan, yasalara saygılı vatandaşları korumak için çabalayan herkesin emeğine yönelik tahammül edilemez bir hakaret olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Giorgia Meloni'nin yanı sıra koalisyonu oluşturan diğer partilerin liderleri ve başbakan yardımcıları Antonio Tajani ve Matteo Salvini de Siher'in serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Bu arada Ulusal Yargıçlar Birliğinden (ANM) yapılan yazılı açıklamada, Başbakan'ın Milano'daki ön soruşturma hakiminin kararına yönelik sözlerine tepki gösterilerek, "Başbakan tarafından kontrolsüz bir saldırıya hedef olan Milano soruşturma hakimiyle tam dayanışma içindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Milano'da 17-18 Ekim'deki olaylar

İtalya'nın Milano kentinde 17-18 Ekim'de hayat pahalılığı ve Meloni hükümetine yönelik protesto gösterileri, şehir merkezini savaş alanına döndüren şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Duomo Meydanı yakınlarındaki caddelerde güvenlik güçleriyle göstericiler karşı karşıya gelmiş, bazı göstericiler lüks giyim mağazaları ve süpermarketleri yağmalayıp vitrinlerine zarar vermişti.

Olaylar nedeniyle milyonlarca avroluk maddi zarar oluşmuş, en az 160 kişi gözaltına alınmış ve hükümet, Milano'da 500 asker görevlendirmeyi kararlaştırmıştı.

Milano'daki olayların ardından sosyal medyada "17 Ekim Hareketi" adındaki oluşumla olayları organize ettiği ileri sürülen Fas asıllı İtalyan araştırma görevlisi Yusuf Siher, 24 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

İtalyan polisi, Siher'i Milano'daki şiddetli protestoların ardından kurulan "17 Ekim Hareketi" adlı Telegram grubunun yöneticisi olarak tespit etmişti.

Siher'in gözaltına alınmasına yönelik kararda, şüphelinin protestocuları 24 Ekim'de toplanmaya ve kamu düzenine karşı suçlar işlemeye çağıran mesajlar yayımladığına dair iddialar basında yer almıştı.

Kaynak: AA