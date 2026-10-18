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İtalya'daki protestolarda 28 kişi gözaltına alındı, 161 kişi yaralandı

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İtalya'da dün hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı gösterilerde çıkan şiddet olaylarında 28 kişi gözaltına alındı, en az 161 kişi yaralandı. Milano ve Bologna'da mağazaların vitrinlerinin kırıldığı olaylarda iki kentte toplamda 1 milyon avro civarında maddi hasar oluştu.

İtalya'da dün hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı protesto gösterilerinde çıkan şiddet olaylarının bilançosunun ağır olduğu; 28 kişinin gözaltına alındığı, en az 161 kişinin yaralandığı ve iki şehirde toplamda 1 milyon avro civarında maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Milano, Bologna ve Torino kentlerinde dün olaylı geçen protesto gösterilerinin bilançosu yavaş yavaş belli olmaya başladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, dün hayat pahalılığına karşı "İtalya meydanlara" çağrısıyla binlerce kişi sokağa çıktı. Özellikle Milano, Torino, Bologna'da şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde 28 kişi gözaltına alındı. Haberde, bu kişilerden 12'sinin reşit olmayan gençler, 6'sının da yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Ayrıca ülke genelindeki protestolarda şiddet olaylarına başlamasına vesile oldukları aktarılan 197 kişinin de kimliklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Milano ve Bologna kentlerinde bazı mağazaların vitrinlerinin kırıldığı, bazılarının yağmalanmaya çalışıldığı, çöp kutularının ateşe verildiği şiddet olaylarında iki şehirde tahmini en az 500'er bin avro olmak üzere toplamda 1 milyon avroluk maddi hasar oluştuğu ifade edildi.

Çıkan olaylarda 141'i güvenlik görevlisi, 20'si gösterici olmak üzere en az 161 kişinin yaralandığı bildirildi.

Milano'da gerginlik bugün de sürüyor

Dünkü protesto gösterilerinde savaş alanına dönen Milano'da bugün de bazı gençlerin yine Duomo Meydanı ve etrafında 10'arlı ve 20'şerli gruplar halinde toplanması üzerine güvenlik güçlerinin meydanda ek önlemler aldığı öğrenildi.

Göstericilerle güvenlik güçleri arasında özellikle Via Torino Caddesi'nde zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve yer yer kovalamacaların yaşandığı, bazı göstericilerin taş, ses bombası attığı kaydedildi.

Yüzlerini kapatan bazı göstericilerin caddedeki bazı mağazaların vitrinlerini kırdıkları, restoranların masalarını sokaklara bariyer yapmak için kullandıkları ve bazı mağazaların da yağmalandığı basına yansıdı.

Milano'daki olaylar siyasette polemik başlattı

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, dünkü olayları değerlendirirken, "Özellikle Duomo Meydanı'nda, çok sayıda aşırı şiddet yanlısı protestocu ve az sayıda polis memuru vardı. Emniyet Müdürüyle hiçbir sorunum yok, aksine her gün birlikte çalıştığım bir kişi, ancak durumun hafife alındığı ve Milano polis merkezindeki mevcut güçlerin yetersiz olduğu izlenimine sahibim." dedi.

Sala'nın bu çıkışına İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, yanıt vererek, "Milano Belediye Başkanı, Duomo Meydanı'ndaki çok sayıda şiddet yanlısı protestocuyla başa çıkmak için sayıca yetersiz olan polis gücünü doğrudan suçladı. Bu, şiddet eylemlerini bir ayrım yapmadan kınayamayan, her zaman devletin ve temsilcilerinin sözde sorumluluklarına odaklanmayı tercih eden belirli radikal şık solun olağan doğal ve içgüdüsel refleksidir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Başbakan Giorgia Meloni'nin son günlerde yaşanan olaylar doğrultusunda kamu güvenliğiyle ilgili birimleri toplantıya çağırdığı basına yansıdı.

Kaynak: AA
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