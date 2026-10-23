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Ünlü futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Hırsızlık yaparsan ellerini keserler!

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Ünlü futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Hırsızlık yaparsan ellerini keserler!
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Ünlü futbolcu Theo Hernandez’in sosyal medya fenomeni eşi Zoe Cristofoli, hırsızlık olaylarına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Milano’da yaşanan soygun girişimine ait görüntüler üzerine konuşan Cristofoli, Suudi Arabistan’daki cezaları örnek göstererek suçlulara yönelik sert ifadeler kullandı. “Hırsızlık yaparsan ellerini keserler” sözleriyle dikkat çeken influencer’ın açıklamaları, sosyal medyada tartışma yarattı.

  • Suudi Arabistan'da Al-Hilal'de forma giyen Theo Hernandez'in eşi Zoe Cristofoli, hırsızlara yönelik "Suudi Arabistan'da hırsızlık yaparsan ellerini keserler" sözleriyle cezai uygulamaları örnek gösterdi.
  • Cristofoli, Suudi Arabistan'da mümkün olduğunca uzun süre kalmak istediğini ve ülkedeki yaşamından memnun olduğunu belirtti.
  • Sözlerinin ırkçı olarak değerlendirilmesine karşı çıkan Cristofoli, Avrupa'daki şiddet olaylarının sorgulanması gerektiğini savundu.

İtalya ve Fransa'da yaşanan protestolar ve şiddet olayları tartışılmaya devam ederken, Suudi Arabistan'da Al- Hilal'de forma giyen yıldız futbolcu Theo Hernandez'in eşi Zoe Cristofoli'nin açıklamaları gündem oldu. Milano'daki bir iş yerinin soygun girişimi sırasında çekilen görüntülerinden etkilendiğini belirten İtalyan influencer, Suudi Arabistan'daki cezai uygulamaları örnek göstererek hırsızlara yönelik sert ifadeler kullandı. Cristofoli'nin sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

“HIRSIZLIK YAPARSAN ELLERİNİ KESERLER”

Al Hilal forması giyen Theo Hernandez'in eşi Zoe Cristofoli, Milano'da bir iş yeri sahibinin soygun sırasında dükkânını sopayla korumaya çalıştığı görüntüler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan'daki cezai uygulamalara dikkat çeken Cristofoli, “Suudi Arabistan'da hırsızlık yaparsan, ellerini keserler! Başta, ‘Bu fazla mı?’ diye düşündüm. Artık bu tür hayvanları sakinleştirmek için başka bir seçenek olmadığını düşünüyorum. Mazeret yok, sadece ortadan kaldırılmalılar!” ifadelerini kullandı.

“MÜMKÜN OLDUĞU KADAR UZUN SÜRE SUUDİ ARABİSTAN'DA KALACAĞIM”

Suudi Arabistan'daki yaşamından memnun olduğunu dile getiren Cristofoli, ülkede mümkün olduğu kadar uzun süre kalmak istediğini söyledi. İtalya ile bağlarına da değinen influencer, hayatını kendi emeğiyle kurduğunu ve vergilerini düzenli ödediğini belirtti.

İtalyan olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Cristofoli, ülkesinden herhangi bir beklentisi olmadığını ifade etti.

TEPKİLERİN ARDINDAN YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Sözlerinin tepki çekmesinin ardından yeniden açıklama yapan Cristofoli, ifadelerinin ırkçı olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. İtalya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşanan şiddet olaylarının sorgulanması gerektiğini savunan influencer, bu konularda soru sormanın ırkçılık anlamına gelmediğini söyledi.

Şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirten Cristofoli, sorunların büyümeden anlaşılması gerektiğini vurguladı. Açıklamalar, suç ve ceza uygulamaları üzerine sosyal medyada tartışma başlattı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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