Cihan Kamer Milano'ya gitti! Fenerbahçe'den Leao çıkarması

Yaz transfer döneminde kadrosunu Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi gibi dünyaca ünlü isimlerle güçlendirerek büyük ses getiren Fenerbahçe, bir başka dünya yıldızını renklerine bağlamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki yeni isim ise İtalyan devi Milan'ın Portekizli sol kanat oyuncusu Rafael Leao oldu.

CİHAN KAMER İTALYA'YA UÇTU

Gianluigi Longari'nin haberine göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, dev transfer operasyonunu bizzat yürütmek üzere İtalya'ya uçtu. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncu için Milan'a 45 milyon Euro bonservis sunmaya hazırlandığı belirtildi. Milano’da gerçekleşecek kritik görüşmelerde Milan yetkilileriyle masaya oturulacağı, ilerleyen saatlerde taraflar arasındaki temasların daha da hız kazanması beklendiği ifade edildi.

FENERBAHÇE İŞİ BİTİRİRSE TARİHE GEÇECEK

Sarı-lacivertlilerin Leao'yu 45 milyon Euro karşılığında kadrosuna katması halinde Portekizli oyuncu sarı-lacivertlilerin en pahalı transferi olacak.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Milan ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen sezon çıktığı 31 resmi karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Portekizli milli oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.