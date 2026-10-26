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İtalya'nın Milano şehrinde askeri araçlar konuşlandırıldı

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İtalya'nın Milano şehrinde askeri araçlar konuşlandırıldı Haber Videosunu İzle
İtalya'nın Milano şehrinde askeri araçlar konuşlandırıldı
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Fransa'dan sonra protestoların sıçradığı İtalya'da asker sokağa indi. Protesto gösterilerinin şiddetli bir şekilde devam ettiği Milano'da askeri araçlar şehir merkezine konuşlandırıldı.

Fransa'da hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin İtalya'ya sıçraması üzerine hükümet güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

ASKERİ ARAÇLAR ŞEHİR MERKEZİNDE 

Şiddet olaylarının yaşandığı Milano'da askeri araçlar şehir merkezine konuşlandırılırken, ordunun seçkin birliklerinden 500 asker sokaklarda devriye gezmeye başladı.

Olayların önüne geçmek amacıyla eylemcilere yönelik ağır yaptırımlar getiren hükümet, mala zarar veren ve polise saldıranlara hapis ve yüksek para cezaları öngören yeni tedbirleri devreye soktu. Yağma endişesi nedeniyle Milano'daki pek çok mağaza kepenk kapatırken, ülke genelindeki protestolar gıda ve lojistik tedarikinde de aksamalara yol açıyor.

Kaynak: Haberler.com
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