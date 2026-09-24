Yeşil sahadan podyuma! Hakan Çalhanoğlu Milano'da boy gösterdi

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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu kez yeşil sahalar yerine podyumda boy gösterdi. Inter'in yıldızlarından Çalhanoğlu, Milano Moda Haftası'nın açılış gününde gerçekleştirilen Vogue World 2026: Milano etkinliğine katıldı. Inter'in güncel kadrosunda hem Çalhanoğlu hem de Benjamin Pavard yer alıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE PAVARD PODYUMA ÇIKTI

Milano'daki tarihi Galleria Vittorio Emanuele II'de 22 Eylül'de gerçekleştirilen organizasyonda Hakan Çalhanoğlu ile Benjamin Pavard birlikte yürüdü.

Inter'in resmi hesabından etkinliğe ilişkin yapılan paylaşımda, "MFW sırasında Vogue World 2026'da olduğunuzu ve bunu gördüğünüzü hayal edin" ifadelerine yer verildi. Vogue'un resmi kaynakları da Vogue World: Milano'nun 22 Eylül'de, Milano Moda Haftası'nın ilk gününde Galleria Vittorio Emanuele II'de gerçekleştirildiğini doğruluyor.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER DE YER ALDI

İtalyan zanaatkârlığı ve moda mirasının ön plana çıkarıldığı organizasyonda moda ve gösteri dünyasından çok sayıda isim yer aldı. Gigi Hadid podyuma çıkan isimler arasında bulunurken Alicia Keys de özel performans gerçekleştirdi.