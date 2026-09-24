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Yeşil sahadan podyuma! Hakan Çalhanoğlu Milano'da boy gösterdi

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Yeşil sahadan podyuma! Hakan Çalhanoğlu Milano'da boy gösterdi Haber Videosunu İzle
Yeşil sahadan podyuma! Hakan Çalhanoğlu Milano'da boy gösterdi
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Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milano Moda Haftası'nın açılış gününde düzenlenen Vogue World 2026: Milano etkinliğinde podyuma çıktı. Çalhanoğlu, takım arkadaşı Benjamin Pavard ile birlikte Inter formasıyla yürüdü.

  • Hakan Çalhanoğlu, 22 Eylül'de Milano'daki Galleria Vittorio Emanuele II'de düzenlenen Vogue World 2026: Milano etkinliğinde podyuma çıktı.
  • Etkinlikte Hakan Çalhanoğlu ile Inter'den takım arkadaşı Benjamin Pavard birlikte yürüdü.
  • Milano Moda Haftası'nın ilk gününde gerçekleştirilen organizasyonda Gigi Hadid podyuma çıktı, Alicia Keys özel performans sergiledi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu kez yeşil sahalar yerine podyumda boy gösterdi. Inter'in yıldızlarından Çalhanoğlu, Milano Moda Haftası'nın açılış gününde gerçekleştirilen Vogue World 2026: Milano etkinliğine katıldı. Inter'in güncel kadrosunda hem Çalhanoğlu hem de Benjamin Pavard yer alıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE PAVARD PODYUMA ÇIKTI

Milano'daki tarihi Galleria Vittorio Emanuele II'de 22 Eylül'de gerçekleştirilen organizasyonda Hakan Çalhanoğlu ile Benjamin Pavard birlikte yürüdü.

Inter'in resmi hesabından etkinliğe ilişkin yapılan paylaşımda, "MFW sırasında Vogue World 2026'da olduğunuzu ve bunu gördüğünüzü hayal edin" ifadelerine yer verildi. Vogue'un resmi kaynakları da Vogue World: Milano'nun 22 Eylül'de, Milano Moda Haftası'nın ilk gününde Galleria Vittorio Emanuele II'de gerçekleştirildiğini doğruluyor.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER DE YER ALDI

İtalyan zanaatkârlığı ve moda mirasının ön plana çıkarıldığı organizasyonda moda ve gösteri dünyasından çok sayıda isim yer aldı. Gigi Hadid podyuma çıkan isimler arasında bulunurken Alicia Keys de özel performans gerçekleştirdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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