İtalyan Mahkemesinden Mauro Icardi’yi sevindiren karar, mahkeme Wanda'nın nafaka talebini reddetti

Galatasaray ile geçirdiği 4 sezonun ardından takımdan ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile Kasım 2024’ten bu yana süren boşanma davasında büyük bir hukuk zaferi elde etti. Milano’daki mahkemeden çıkan son karar, Nara’nın yüksek tutarlı nafaka taleplerine kapıyı tamamen kapattı.

“ÇILGINLIK REDDEDİLDİ, İTİRAZ GEÇERSİZ SAYILDI"

Milano’da bulunan ve sosyal medya hesabından gelişmeleri paylaşan Icardi, Wanda Nara'nın talep ettiği aylık yaklaşık 400 bin euro tutarındaki nafaka ve tazminat isteklerinin İtalyan mahkemesince bir kez daha reddedildiğini duyurdu.

Mahkeme sürecindeki rakamları ve kararı detaylandıran yıldız golcü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Günaydın Milano. Burada her şey yolunda, yeni bir karar var. Boşanma davamda benden eski eşim için aylık 250 bin euro, kızlarımın her biri için 65’er bin euro ve boşanma tazminatı olarak da aylık 100 bin euro talep edilmişti. Hakim, 1 Haziran 2026’da bu çılgınlığı reddetti. Karardan memnun kalmayan ve paramı almaya çalışan taraf bu karara itiraz etti.

Bugün, 27 Temmuz 2026’da İtalyan Mahkemesi’nin kararı çok netti: İTİRAZ GEÇERSİZ. Böylece her türlü talep ve başvuru yolu kapandı. Geride sadece resmi boşanma kararının açıklanması kaldı. İtalyan adalet sisteminin işleyişi harika. Oysa 2024'te tüm adli süreci İtalya'da başlattığım için bana 'deli' demişlerdi."

İKİNCİ PAYLAŞIMINDA DİKKAT ÇEKEN MESAJ: KRAL PİYONLARLA TARTIŞMAZ

Kararın ardından Icardi, kendisini tahtta "kral" olarak tasvir eden görsel bir paylaşımla Wanda Nara tarafına göndermede bulundu. Paylaşımına eklediği notta ise şu ifadeleri kullandı:

"Kral, piyonlarla tartışmaz; sadece ilerlemeye devam eder. Tahtayı tekmeleme, oyunun nasıl bittiğini görme sırası sana da gelecek."

2010 yılında evlenen Mauro Icardi ve Wanda Nara 10 yıl evli kaldı. 2025 yılında resmi olarak boşanan çiftin Francesca ve Isabella adında iki kızı var.