Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi'nin yeni takımı belli oluyor

Galatasaray’a veda eden ve yeni takımı merak konusu olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri Elio Pino, Arjantinli gazeteci Pablo Layus’a yaptığı açıklamalarda transfer sürecine dair çarpıcı detaylar paylaştı.

Icardi’nin ülkesi Arjantin’e döneceği yönündeki iddialara kapıyı kapatan Elio Pino, golcü oyuncunun kariyerine yeniden İtalya'da devam edebileceğinin sinyallerini verdi.

''COMO İDEAL BİR YER''

Serie A'ya dönmesi beklenen yıldız oyuncu için Como'nun ideal bir kulüp olacağını belirten Elio Pino, "Resmi olmayan bilgilere göre, Milano'ya 30 km uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu." dedi.

''KARAR HER AN VERİLEBİLİR''

Sürecin son aşamada olduğunu belirten menajer Pino, önlerinde birden fazla opsiyon bulunduğunu vurgulayarak, ''En iyi seçeneği değerlendiriyoruz. İnceleyeceğimiz birkaç seçenek var. Karar her an verilebilir.'' şeklinde konuştu.