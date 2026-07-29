Haberler

Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi'nin yeni takımı belli oluyor

Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi'nin yeni takımı belli oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin menajeri, yıldız futbolcunun İtalya'ya dönerek Serie A'da devam edebileceğini açıkladı. Menajer Pino, takım ismi vererek, "Resmi olmayan bilgilere göre, Milano'ya 30 km uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu" dedi.

Galatasaray’a veda eden ve yeni takımı merak konusu olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri Elio Pino, Arjantinli gazeteci Pablo Layus’a yaptığı açıklamalarda transfer sürecine dair çarpıcı detaylar paylaştı.

ARJANTİN KAPILARI KAPANDI, ROTA YENİDEN İTALYA

Icardi’nin ülkesi Arjantin’e döneceği yönündeki iddialara kapıyı kapatan Elio Pino, golcü oyuncunun kariyerine yeniden İtalya'da devam edebileceğinin sinyallerini verdi.

''COMO İDEAL BİR YER''

Serie A'ya dönmesi beklenen yıldız oyuncu için Como'nun ideal bir kulüp olacağını belirten Elio Pino, "Resmi olmayan bilgilere göre, Milano'ya 30 km uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu." dedi. 

''KARAR HER AN VERİLEBİLİR''

Sürecin son aşamada olduğunu belirten menajer Pino, önlerinde birden fazla opsiyon bulunduğunu vurgulayarak, ''En iyi seçeneği değerlendiriyoruz. İnceleyeceğimiz birkaç seçenek var. Karar her an verilebilir.'' şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 il felaketi yaşıyor! Alevler büyüdü, bir yol daha trafiğe kapatıldı
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

5 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İddialı dizide büyük kriz! Başrol oyuncusu proje başlamadan bıraktı

İddialı dizide büyük kriz! Başrol oyuncusu proje başlamadan bıraktı
Soyadı, genç kızın başına dert oldu

Soyadı başına dert oldu

Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar

Dün "baba ocağı" diyorlardı, bugün çöpü layık gördüler
İmzalar atıldı! Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni de artık Süper Lig'de

İmzalar atıldı! Hakan'ın kuzeni de artık Süper Lig'de
Çorum’da kadınların kavgası kamerada

Bun yapanlar kadın! Dehşet anları kamerada
Tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye Kerkük'e geri döndü

Tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye Kerkük'e geri döndü
Trabzonspor'un yeni golcüsü resmi olarak açıklanmadan kampa katıldı

Süper Lig devi, yeni golcüsünü resmi olarak açıklamadan kampa getirdi