Polonya ve Fransa CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde karşılaşacak

Polonya ve Fransa CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ve Fransa finale yükseldi. Milano'da oynanan yarı finallerde Polonya, Slovenya'yı 3-0; Fransa, Finlandiya'yı 3-1 yendi; son şampiyon Polonya ile Fransa bugün TSİ 22.00'de finalde karşılaşacak.
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ve Fransa finale yükseldi.
İtalya'nın Milano kentinde oynanan yarı final müsabakalarında Polonya, Slovenya'yı 3-0 (25-23, 25-23, 25-18) mağlup etti.
Fransa ise Finlandiya'yı 25-17, 18-25, 25-18, 25-15'lik skorlarla 3-1 yenerek finalde Polonya'nın rakibi oldu.
Son şampiyon Polonya ile Fransa arasındaki final karşılaşması, bugün TSİ 22.00'de oynanacak.
Kaynak: AA