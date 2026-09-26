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Polonya ve Fransa CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde karşılaşacak

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CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ve Fransa finale yükseldi. Milano'da oynanan yarı finallerde Polonya, Slovenya'yı 3-0; Fransa, Finlandiya'yı 3-1 yendi; son şampiyon Polonya ile Fransa bugün TSİ 22.00'de finalde karşılaşacak.

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ve Fransa finale yükseldi.

İtalya'nın Milano kentinde oynanan yarı final müsabakalarında Polonya, Slovenya'yı 3-0 (25-23, 25-23, 25-18) mağlup etti.

Fransa ise Finlandiya'yı 25-17, 18-25, 25-18, 25-15'lik skorlarla 3-1 yenerek finalde Polonya'nın rakibi oldu.

Son şampiyon Polonya ile Fransa arasındaki final karşılaşması, bugün TSİ 22.00'de oynanacak.

Kaynak: AA
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