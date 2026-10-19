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Göğüs dekolteli kıyafetle kiliseye girmek istedi, görevliler izin vermedi

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Göğüs dekolteli kıyafetle kiliseye girmek istedi, görevliler izin vermedi Haber Videosunu İzle
Göğüs dekolteli kıyafetle kiliseye girmek istedi, görevliler izin vermedi
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İtalya’da bir kiliseye girmek isteyen kadın, tercih ettiği kıyafet nedeniyle görevlilerle karşı karşıya geldi. Hayli cesur göğüs dekoltesi bulunan kıyafeti uygun bulmayan görevliler, kadından üzerini örtmesini istedi. O anlarda yaşanan diyalog cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İtalya'nın Milano kentinde göğüs dekolteli kıyafetle kiliseye girmek isteyen bir kadın, görevliler tarafından üzerini örtmesi yönünde uyarıldı.
  • Kilise görevlisi, kadına üzerini örtmesi gerektiğini "Çünkü burası bir kilise" sözleriyle yineledi.
  • Kadın ile görevliler arasındaki diyalog cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

İtalya’nın Milano kentinde göğüs dekolteli kıyafetle kiliseye girmek isteyen bir kadın, görevlilerin uyarısıyla karşılaştı. Kadından üzerini örtmesini isteyen görevlinin “Çünkü burası bir kilise” sözleriyle yaptığı uyarı, kameralara yansıdı.

İtalya’nın Milano kentinde bir kiliseye girmek isteyen kadın ile görevliler arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Göğüs dekolteli kıyafeti nedeniyle uyarılan kadın, kiliseye giriş sırasında görevlilerin müdahalesiyle karşılaştı.

“ÜZERİNİZİ ÖRTMENİZ GEREKİYOR”

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kilise görevlisinin kadına kıyafetini örtmesi gerektiğini söylediği duyulurken, kadının “Tamam” yanıtını vermesinin ardından görevli, “Çünkü burası bir kilise” diyerek uyarısını yineledi.

Yaşanan diyalog cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Olay, ibadethanelerde ziyaretçilerden beklenen kıyafet kurallarını yeniden gündeme taşıdı.

Kiliselerde ziyaretçilerin mekânın geleneklerine ve belirlenen kurallara uygun giyinmesi istenirken, Milano’da yaşanan olay sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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