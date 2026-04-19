Haberler

İtalya'daki Türkler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Milano kentinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu, Milano Eğitim Ataşeliği, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Milano Derneği Kadın Kolları ve Milano Türk Öğrenci Birliğinin organizasyonu ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının destekleriyle Milano kent merkezindeki Barış Anıtı önünde etkinlik yapıldı.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve son yaşanan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında yaşamını yitirenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, burada yaptığı konuşmada, 5 yıldır her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenledikleri bu etkinliklerinin, gurbette yaşayan vatandaşların milli bir bayramda bir araya gelmesi, kutlaması için önemli bir an olduğunu belirterek, çocukların bayramını kutladı.

Milano Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Sibel Şatana da Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta hafta içinde yaşanan okul saldırılarının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Etkinliğe, Milano'nun yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar çocuklarıyla katıldı.

Çocukların etkinlik boyunca şarkılar, marşlar ve oyunlarla keyifli anlar geçirdiği gözlendi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından o isim görevden alındı
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi

Şiddetli ağrı şikayetiyle gitti, doktorlar bile şaşkına döndü
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi

1437 gün sonra yeniden 1. Lig'deler!
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi

Şiddetli ağrı şikayetiyle gitti, doktorlar bile şaşkına döndü
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme