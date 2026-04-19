İtalya'daki Türkler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir araya geldi

İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Milano kentinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu, Milano Eğitim Ataşeliği, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Milano Derneği Kadın Kolları ve Milano Türk Öğrenci Birliğinin organizasyonu ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının destekleriyle Milano kent merkezindeki Barış Anıtı önünde etkinlik yapıldı.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve son yaşanan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında yaşamını yitirenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, burada yaptığı konuşmada, 5 yıldır her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenledikleri bu etkinliklerinin, gurbette yaşayan vatandaşların milli bir bayramda bir araya gelmesi, kutlaması için önemli bir an olduğunu belirterek, çocukların bayramını kutladı.

Milano Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Sibel Şatana da Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta hafta içinde yaşanan okul saldırılarının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Etkinliğe, Milano'nun yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar çocuklarıyla katıldı.

Çocukların etkinlik boyunca şarkılar, marşlar ve oyunlarla keyifli anlar geçirdiği gözlendi.