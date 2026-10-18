İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü

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Avrupa'nın farklı ülkelerinde düzenlenen protestolara İtalya'daki şiddet olayları da eklendi. Fransa ve Belçika'daki gösterilerin ardından İtalya'da hayat pahalılığı ve Giorgia Meloni liderliğindeki hükümete yönelik tepkiler sokaklara taşındı. Milano'da protestocuların kurduğu barikatları ateşe vermesi ve polisle çatışması sonucu kent merkezi adeta savaş alanına dönerken, Bologna ve Torino'da da olaylar çıktı. Başbakan Meloni, gösteri yapmanın demokratik bir hak olduğunu ancak şehirleri savaş alanına çevirmenin kabul edilemeyeceğini söyledi.

MİLANO'DA BARİKATLAR ATEŞE VERİLDİ

İtalya'da artan yaşam maliyetlerine ve hükümet politikalarına karşı düzenlenen protestolar, bazı kentlerde şiddet olaylarına dönüştü. En sert olayların yaşandığı Milano'da, çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler kentin simge noktalarından Duomo Meydanı'nda toplandı.

Göstericilerle güvenlik güçleri arasında başlayan gerginlik kısa sürede çatışmaya dönüştü. Bazı protestocular polise taş, sis bombası, havai fişek ve çöp kutuları fırlatırken güvenlik güçleri kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Duomo Meydanı'nda kurulan barikatların ateşe verilmesiyle kent merkezinden alevler yükseldi. San Babila Meydanı ve Vittorio Emanuele Caddesi çevresinde de polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

BOLOGNA VE TORİNO'DA DA OLAYLAR ÇIKTI

Protestolar yalnızca Milano ile sınırlı kalmadı. Bologna'da Merkez Tren Garı önünde toplanan öğrencilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.

Gösteriler sırasında bazı protestocuların polise taş, metal parçalar ve patlayıcı fişekler attığı, güvenlik güçlerinin ise tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi. Yaşanan olaylar nedeniyle tren istasyonu tedbir amacıyla kapatıldı.

Torino'da da hayat pahalılığına karşı düzenlenen gösterilerde tansiyon yükseldi. Protestocularla polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken, Başbakan Meloni'nin açıklamasına göre kaldırım taşları ve cam kırıcı çekiçler taşıyan bazı kişiler gözaltına alındı.

ROMA'DA ON BİNLER SOKAĞA ÇIKTI

Başkent Roma'da ise ülkenin en büyük işçi sendikalarından İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) öncülüğünde geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlendi.

Hayat pahalılığını ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden on binlerce kişi, taleplerini dile getirmek için sokaklara çıktı. Milano, Bologna ve Torino'daki olayların aksine Roma'daki yürüyüş olaysız tamamlandı.

Sendika, hükümete yönelik tepkilerini sürdürmek amacıyla 20 Kasım için ulusal grev kararı aldı.

MELONİ'DEN SERT TEPKİ: ŞEHİRLERİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRMEK HAK DEĞİL

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkenin farklı kentlerinde yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Barışçıl gösterilere saygı duyduğunu vurgulayan Meloni, protestolar sırasında güvenlik güçlerinin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Meloni, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar hangi fikirleri savunmak için gösteri yaparlarsa yapsınlar, katılım her sağlıklı demokrasinin temelini oluşturur. Ancak diğer yandan, İtalya'nın başka kentlerinde yaşananları da görmezden gelemeyiz. Milano'da, bu görüntülerde de görüldüğü üzere, güvenlik güçlerine taş atıldı, polisler yaralandı, zarar verme ve şiddet olayları yaşandı. Torino'da, kaldırım taşları ve cam kırıcı çekiçler taşıyan kişiler gözaltına alındı. Bologna'da ise olaylar nedeniyle tren istasyonu tedbir amaçlı kapatıldı. Gösteri yapmak bir haktır. Şehirlerimizi savaş alanına çevirmek ise bir hak değildir."

MUHALEFETE ŞİDDETİ KINAMA ÇAĞRISI

Başbakan Meloni, açıklamasında muhalefet partilerine de seslenerek gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarının açık biçimde kınanmasını istedi. Fransa ve Belçika'da da protestoların yaşandığı bir dönemde İtalya'nın farklı kentlerinde meydana gelen olaylar, Avrupa genelinde artan toplumsal gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı. Ancak ülkelerdeki gösterilerin talepleri ve nedenleri farklılık gösteriyor.

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