İtalya'da USB sendikası hayat pahalılığına karşı 50'den fazla ilde genel greve gitti

İtalya'da bir işçi sendikası "hayat pahalılığı ve savaş ekonomisine karşı" genel grev düzenliyor. 50'den fazla ilde düzenlenen eylemlere öğrenci hareketleri de katılıyor. Son haftalarda Milano gibi bazı şehirlerdeki gösterilerde şiddet olaylarının yaşanmasının etkisiyle güvenlik güçleri alarmda. USB sendikasının ilan ettiği genel grevde eylemler ağırlıkla tren istasyonları ve limanlar önünde yapılıyor. Grevin eğitim, sağlık ve ulaşım dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde etkili olması bekleniyor. Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini ulaşım sektöründe grevi bloke etmek için talimat verse de USB sendikası bu sektörde çalışanları da greve katılmaya çağırdı.Grev ve yürüyüşlere işçiler, emekliler, öğrenciler, barınma hakkı savunucuları ve Filistin destekçileri de dahil on binlerce kişinin katılımı bekleniyor.Meydanlardaki gösterilerin yanı sıra Cenova, Trieste, Livorno, Ravenna, Civitavecchia gibi limanlarda silah sevkiyatını protesto amaçlı eylemler planlanıyor.

USB sendikası eylem kararında "30 Ekim büyük bir genel grev günü olacak. Bu eylem Meloni hükümetinin dayattığı savaş ekonomisine, halkı boğan hayat pahalılığına ve daha iyi yaşam koşulları için protesto gösterileri düzenleyen gençlere ve işçilere yönelik baskılara karşı gerçekleştirilecek" dedi.Açıklamada ayrıca bu günün, başka ülkelerdeki limanlarla birlikte "silah ticaretine karşı bir seferberlik günü" olacağı da belirtildi ve "USB dahil pek çok ülkeden çeşitli sendikal örgütlerin başlattığı bu girişim, bugün 17 farklı ülkedeki 100'den fazla limana yayılmış durumda" denildi.Hükümet tedbirleri sıkılaştırmıştı17-18 Ekim hafta sonunda yapılan gösterilerde başta Milano olmak üzere bazı kentlerden gelen şiddet ve yağma görüntülerinin ardından bugün güvenlik önlemleri açısından bir sınav olarak görülüyor.Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, "gösterilerdeki şiddete karşı güvenliği sağlamak" amacıyla 20 Ekim'de yeni bir kararnameyi yürürlüğe sokmuştu. Bu yasal düzenlemeyle reşit olmayanlara yönelik yaptırımlar sertleştirildi, "gösteride şiddete başvurmak" şeklinde yeni bir suç tanımı yapıldı ve Milano'ya yıl sonuna kadar 500 ek asker konuşlandırıldı. İtalya basını Cuma günkü eylemler öncesinde büyük kentlerde alarm haline geçildiğini ve şehirlerin "çember altına alındığını" vurguluyor.Başkent Roma'da ana eylem Termini Tren İstasyonu önündeki meydanda yapılırken, geçen Cumartesi günü protestocuların içine girdiği Kolezyum çevresinde sıkı tedbirler alındı. Savunma Bakanlığı'nın büyük bir buluşma organize ettiği Circo Massimo alanı da özel olarak korunacak.Milano kentinde ise gösteri, önceki haftalarda karışıklıklara ve yağmalara sahne olan tarihi şehir merkezinin uzağında gerçekleştirilecek. Resmi yürüyüş planında çevre yoluna doğru ilerlenmesi öngörülüyor.İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi bugünkü eylemler öncesinde valiler ve emniyet müdürleri ile görüşerek "sahadaki görevlilere azami desteğin sağlanacağı" güvencesini verdi.Piantedosi, "Alarm durumu mevcut, çünkü meydanları harekete geçirme şeklinin çok sinsi olduğunu gördük" dedi. İçişleri Bakanlığı, "barışçıl protesto hakkını korumak, tüm toplumun güvenliğini sağlamak, sokaklara yalnızca kargaşa çıkarmak ve şiddet eylemlerinde bulunmak için çıkanları ise izole etmek" amacıyla kapsamlı bir operasyonel plan hazırlandığını belirtti.