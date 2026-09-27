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Polonya, Fransa'yı 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2. kez şampiyon oldu

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CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Fransa'yı 3-1 yenen Polonya, İtalya'nın Milano kentinde şampiyon oldu. Polonya bu sonuçla üst üste 2. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Fransa'yı 3-1 yenen Polonya şampiyon oldu.

İtalya'nın Milano kentinde oynanan final müsabakalarında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi.

Polonya, Fransa'yı 3-1 (31-29, 25-19, 20-25, 25-16) yenerek üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA
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