Polonya, Fransa'yı 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2. kez şampiyon oldu

Polonya, Fransa'yı 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2. kez şampiyon olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Fransa'yı 3-1 yenen Polonya, İtalya'nın Milano kentinde şampiyon oldu. Polonya bu sonuçla üst üste 2. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Fransa'yı 3-1 yenen Polonya şampiyon oldu.
İtalya'nın Milano kentinde oynanan final müsabakalarında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi.
Polonya, Fransa'yı 3-1 (31-29, 25-19, 20-25, 25-16) yenerek üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: AA