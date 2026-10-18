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Milano, Bologna ve Torino'da yaşam maliyeti protestolarında onlarca kişi yaralandı

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Milano, Bologna ve Torino'da yaşam maliyeti protestolarında onlarca kişi yaralandı
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İtalya'nın kuzeyindeki Milano, Bologna ve Torino kentlerinde artan yaşam maliyetine karşı düzenlenen protestolarda onlarca kişi yaralandı. Milano'da en az 4 polis ve 20 gösterici yaralanırken, Bologna'da 36 kolluk kuvveti yaralandı veya darp edildi.

ROMA, 18 Ekim (Xinhua) -- İtalya'nın kuzeyindeki Milano, Bologna ve Torino kentlerinde artan yaşam maliyetine karşı düzenlenen protestolarda onlarca kişi yaralandı.

ANSA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, cumartesi günü Milano'da siyah giyimli yüzlerce genç, kent merkezindeki Piazza del Duomo'yu kuşatarak polise havai fişek ve şişeler fırlattı. Çatışmalarda en az 4 polis ve 20 gösterici yaralanırken, yaklaşık 50 eylemci gözaltına alındı.

Bologna'da ise polisin kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandığı bildirildi. Çatışmalarda 36 kolluk kuvveti yaralandı veya darp edildi. 18 yaşından küçük 4 kişi de gözaltına alındı.

Torino'da da polis ile göstericiler arasında yaşanan çatışmaların ardından 10'u 18 yaşından küçük olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni cumartesi akşamı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddet olaylarını kınayarak, "Gösteri yapmak bir haktır. Kentlerimizi ateşe vermek değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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