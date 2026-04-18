Avrupa aşırı sağı Milano'da, sol liderler Barcelona'da buluştu

İtalya'da iktidar ortağı Lig Partisi, Avrupa'nın bazı diğer ülkelerinden aşırı sağcı parti liderleriyle Milano'da, göç ve Avrupa Birliği düzenlemeleri odaklı bir miting düzenledi.

Lig lideri, Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini öncülüğünde Milano'daki Duomo Katedrali önündeki meydanda yapılan miting, "Kendi evimizde, ev sahibi biziz!" sloganıyla organize edildi.

Mitingde, Fransız Ulusal Cephe lideri Jordan Bardella, Hollanda Özgürlük Partisi lideri konuşmacı olarak yer aldı.

İspanyol Vox Partisi lideri Santi Abascal, Çekya Başbakanı Andrej Babis de mitinge video mesaj gönderdi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki 'Vatanseverler' isimli grubunun kurucularından olan Viktor Orban'ın ise Macaristan'da geçen hafta yapılan seçimleri kaybetmesinin ardından Milano'ya gitmesi beklenmiyordu.

Salvini meydanda toplanan kalabalığa yaptığı göç karşıtı konuşmada, "Sorun, İslam'ı ve Kuran'ı yüzyıllar içinde kazanılan hakları, özgürlükleri ve tarihi silmek için kullananlardır" dedi.

Fransız siyasetçi Bardella da, AB yönetimini hedef alarak, "Her gün başka bir Avrupa'nın mümkün olduğunu gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Hollanda'dan aşırı sağcı siyasetçi de benzer ifadelerle, "Avrupa artık Avrupa değil, bir İslam kolonisi olan Avrabya'dır" dedi.

Salvini, mitingle ilgili hafta içi yaptığı basın toplantısında, düzensiz göçe, özellikle de Müslüman göçmenlere karşı mesajlar vermişti.

"Kültürel olarak bize yakın olan Katolik ülkelerden göçü teşvik etmek istiyoruz" şeklinde konuşmuştu.

'Avrupa Hristiyandır, asla Müslüman değil'

İtalyan ANSA haber ajansı, Milano'daki miting meydanına doğru yapılan yürüyüşte katılımcılar zaman zaman "Avrupa Hristiyandır, asla Müslüman değil" gibi sloganlar attığını bildirdi.

Avrupa aşırı sağının Milano'daki buluşmasına, kentin merkez-soldan Belediye Başkanı Giuseppe Sala da dahil olmak üzere bir kesim karşı çıkıyordu.

Milano Belediye Meclisi hafta içinde, "Milano'nun medeni ve demokratik kimliğiyle bağdaşmadığı" gerekçesiyle mitingin kınandığı bir kararı onayladı.

Kentte 18 Nisan'da eş zamanlı olarak tepki amaçlı iki gösteri düzenlendi. Gösterilerden birine "Milano göçmendir" adı verildi.

İspanya'da 'demokrasi' buluşması

Avrupa aşırı sağı İtalya'daki buluşurken, dünya çapından sol liderler ve siyasetçiler İspanya'da "demokrasiyi savunmak" başlıklı bir toplantıda biraraya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de toplantının davetlileri arasındaydı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ev sahipliğinde Cuma ve Cumartesi günleri Barcelona'da yapılan "İlerici Küresel Seferberlik" buluşmasına Avrupa dışında Meksika, Brezilya gibi birçok ülkeden ve AB kurumlarından temsilciler de katıldı.

CHP lideri Özel 18 Nisan'da yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları anlattı.

İtalya'dan Demokratik Parti lideri Elly Schlein, Özel ile çektirdiği bir fotoğrafı da eklediği sosyal medya mesajında "Dünyanın dört bir yanından ilerici güçlerin bir araya geldiği Küresel İlerici Seferberlik için Barcelona'dayım. Burada bulunmamız, aynı gündemi paylaştığımızı göstermek için çok önemli: barış ve demokrasi, sosyal ve iklim adaleti" dedi.

Schlein, "Milliyetçi sağın dönemi sona erdi. Savaşlar, ekonomik durgunluk ve artan yoksulluk getirdiler. insanların talep ettiği huzuru sağlamak için dayanışma, diyalog, iş birliği ve barışa dayalı başka bir dünya inşa etmek bize düşüyor" diye ekledi.

Son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'a ve İran savaşına karşı çıkışlarıyla sıklıkla gündeme gelen Pedro Sanchez de Barcelona'dan verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Tarihin bize hangi tarafta olduğumuzu sorduğu anlar vardır. Biz, Barcelona'dan, şöyle cevap veriyoruz: Demokrasinin miras yoluyla elde edilmediğini, her gün kazanılması gerektiğini bilenlerin tarafındayız. Uluslararası hukuk olmadan barışın, barış olmadan da ilerlemenin olmadığını bilenlerin tarafındayız."