Haberler

Altekma Avrupa'da finali zora soktu

Altekma Avrupa'da finali zora soktu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Altekma, İtalya ekibi Allianz Milano'ya 3-0 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, rövanş maçında kazanarak altın set oynamayı hedefliyor.

2026 CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya ekibi Allianz Milano'ya 3-0 mağlup olan Altekma, Avrupa'da finale yükselme şansını zora soktu. Milano'da oynanan ilk randevuyu 25-21, 32-30 ve 25-18'lik setlerle kaybeden İzmir temsilcisi, 12 Mart Perşembe günü evinde çıkacağı rövanş mücadelesini 3-0 ya da 3-1 kazanması halinde tur atlayanın belirleneceği altın seti oynama hakkı kazanacak. Son 2 turda Portekiz ekibi Benfica ve Romanya temsilcisi SCM Zalau'yu altın setle eleyen lacivert-beyazlılar, Allianz Milano'yu da aynı şekilde saf dışı bırakmaya çalışacak. Tarihinde ilk kez Avrupa arenasında mücadele eden Altekma, seyirci desteğiyle turu geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
İran'dan onlarca kişinin öldüğü saldırıya ilk yorum: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi

Denizde vahşet! Onlarca kişinin ölümü sonrası intikam yemini ettiler
Ramazan günü camide büyük rezillik

Ramazan günü camide büyük rezillik! Cemaat isyanda
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt

Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt