Altekma Avrupa'da finali zora soktu

2026 CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya ekibi Allianz Milano'ya 3-0 mağlup olan Altekma, Avrupa'da finale yükselme şansını zora soktu. Milano'da oynanan ilk randevuyu 25-21, 32-30 ve 25-18'lik setlerle kaybeden İzmir temsilcisi, 12 Mart Perşembe günü evinde çıkacağı rövanş mücadelesini 3-0 ya da 3-1 kazanması halinde tur atlayanın belirleneceği altın seti oynama hakkı kazanacak. Son 2 turda Portekiz ekibi Benfica ve Romanya temsilcisi SCM Zalau'yu altın setle eleyen lacivert-beyazlılar, Allianz Milano'yu da aynı şekilde saf dışı bırakmaya çalışacak. Tarihinde ilk kez Avrupa arenasında mücadele eden Altekma, seyirci desteğiyle turu geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı