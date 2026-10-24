Shavon Shields kimdir? Milano'dan gelen Fenerbahçe forveti Pire'de 17 sayı attı

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Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda son çeyreğe 49-45 geride giren Fenerbahçe Tarfin, maçın son dakikasında öne geçti ve EuroLeague'in son şampiyonu Olympiakos'u 64-61 yendi. 23 Ekim 2026 akşamı oynanan 7. hafta maçında sarı-lacivertlilerin en skorer oyuncusu, 17 sayıyla Shavon Shields'ti.

Shane Larkin 13 sayı ve 5 asistle oynadı. Fenerbahçe bu maçla altıncı galibiyetini alırken Olympiakos sezonun ikinci yenilgisini yaşadı; sarı-lacivertlilerin sıradaki maçı 27 Ekim'de deplasmanda Valencia Basket ile.

SHAVON SHIELDS OLYMPIAKOS MAÇINDA KAÇ SAYI ATTI?

Shavon Shields, Olympiakos deplasmanında 17 sayı attı ve maçı Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu olarak bitirdi. İlk yarıyı 34-24 geride kapatan Fenerbahçe, son çeyrekte farkı eritip son dakikada 62-61 öne geçti ve skoru 64-61'e taşıyarak salondan galibiyetle ayrıldı.

SHAVON SHIELDS KİMDİR?

Shavon Shields, Fenerbahçe'nin 2,01 metre boyundaki forveti. ABD doğumlu oyuncunun Danimarka vatandaşlığı da var.

Üniversite basketbolunu Nebraska'da oynayan Shields, aynı okulda biyoloji okudu ve 2015'te 3,73 not ortalamasıyla akademik All-America listesinin birinci takımına seçildi. Nebraska erkek basketbol takımından bu listeye birinci takımdan giren ilk oyuncu oydu.

SHAVON SHIELDS KAÇ YAŞINDA?

Shavon Shields 32 yaşında, 5 Haziran 1994'te ABD'nin Kansas eyaletinde doğdu.

SHAVON SHIELDS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Shavon Shields profesyonel kariyerine 2016'da Almanya'da Skyliners Frankfurt'ta başladı, ardından İtalya'da Aquila Trento'ya geçti. 2018'de İspanya'nın Baskonia takımıyla iki yıllık sözleşme imzaladı.

2020'de gittiği Olimpia Milano'da altı sezon oynadı. Bu dönemde 10 kupa kazandı ve bunların dördü İtalya Ligi şampiyonluğuydu. 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında EuroLeague'in en iyi ikinci beşine seçildi.

SHAVON SHIELDS FENERBAHÇE'YE NE ZAMAN GELDİ?

Shavon Shields, 9 Temmuz 2026'da iki yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe'ye katıldı. Milano'daki son sezonunda EuroLeague'de maç başına 12,7 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,7 asist ortalaması tutturmuştu. Fenerbahçe'de başantrenörü Sarunas Jasikevicius.