Tajani, Milano'ya 500 ek askerin yeni güvenlik paketinde gönderileceğini açıkladı

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 17-18 Ekim'de özellikle de Milano kentinde şiddet olaylarına sahne olan protestolara yanıt olarak şehirde adli kolluk yetkilerine sahip 500 askerin görevlendirilmesinin de çıkaracakları yeni güvenlik paketinde yer alacağını söyledi.

Başkent Roma'da düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Tajani, bugün akşam saatlerinde toplanacak Bakanlar Kurulunda Milano'da şiddet ve yağma olaylarına sahne olan durumun yeniden yaşanmamasına yönelik önlemlerin görüşüleceğini belirtti.

Tajani, "Milano'ya adli kolluk yetkilerine de sahip olacak 500 ek asker gönderilecek ve reşit olmayanların suç işlemesini de zorlaştıracak önlemler alınacak." dedi.

Tajani, hükümetin alacağı bu tedbirlerin kentte serbest ticareti ve vatandaşların şehir merkezlerinde serbestçe dolaşabilmesini güvence altına almaya yönelik kararlılığı gösteren adımlar olduğunu kaydetti.

Demokratik bir ülkede yaşadıkları için barışçıl gösterilerin meşru olduğunu belirten Tajani, ancak Milano'nun merkezini tahrip edenlerin "suçlu olduğunu" söyledi.

Tajani, bu kişilerin çoğu zaman siyasi bir motivasyonla hareket etmediğini dile getirerek, olayların arkasında bir organizasyon olup olmadığının da daha sonra incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Basında çıkan haberlerde de hükümetin üzerinde çalıştığı görevlendirmenin 3 ay olabileceği kaydedildi.

Ayrıca, kentte iki günlük şiddetli protestolara karıştığı belirlenen en az 50 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 11'inin reşit olmayan gençler olduğu belirtildi.

Bu arada, kendilerine "17 Ekim" oluşumu adını veren bazı gençlerin de bundan sonra cumartesi günleri hayat pahalılığını protesto etmek için meydanlara inmek üzere anlaştığı haberleri de basına yansıdı.

Ülkenin kuzeyinde finans ve modanın kalbinin attığı bir şehir olan Milano'da 17-18 Ekim'de hayat pahalılığı ve Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin politikalarını protesto için meydanlara inen binlerce kişinin protestosu şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Çoğunluğu gençlerden oluşan bazı göstericilerin, bazı mağaza ve süpermarketlerin vitirinlerini kırıp, mağazaları ve süpermarketleri yağmaladıkları, çöp kutularını ateşe verdikleri ve de şehirde büyük maddi hasara yol açtıkları görülmüştü.

Kaynak: AA