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Hadise Milano gecelerinde kendini müziğe kaptırdı! Eğlencenin dozu arttı

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Hadise Milano gecelerinde kendini müziğe kaptırdı! Eğlencenin dozu arttı Haber Videosunu İzle
Hadise Milano gecelerinde kendini müziğe kaptırdı! Eğlencenin dozu arttı
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Milano Moda Haftası kapsamında İtalya’ya giden Hadise, defilelerin ardından katıldığı gece eğlencesinde yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Jennifer Lopez ve Haifa Wehbe gibi dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu gecede enerjisini iyice yükselten Hadise, dans ederken zaman zaman kendini müziğin ritmine kaptırdı.

Hadise, Milano Moda Haftası kapsamında yoğun bir program geçirdi. Defileleri takip eden ünlü şarkıcı, gece saatlerinde katıldığı eğlencede bu kez enerjisiyle öne çıktı.

DEFİLELERDEN SONRA GECE EĞLENCESİNE GEÇTİ

Milano Moda Haftası nedeniyle İtalya’da bulunan Hadise, gün boyunca moda dünyasının önemli etkinliklerini takip etti. Defilelerin ardından soluğu gece düzenlenen bir after party eğlencesinde alan Hadise, burada farklı ülkelerden çok sayıda ünlü isimle aynı ortamda bulundu. Milano Moda Haftası bu yıl da moda, müzik ve sinema dünyasından birçok yıldızı bir araya getirdi. 

HADİSE EĞLENCENİN DOZUNU ARTIRDI

Gecede dikkat çeken isimlerden biri Hadise oldu. Müziğin ritmine kendini kaptıran ünlü şarkıcı, dans ederken enerjisini giderek artırdı. Bazı anlarda tamamen müziğe odaklanan Hadise’nin rahat ve eğlenceli halleri objektiflere yansıdı. Hadise’nin gece boyunca yüksek enerjisini koruması, eğlencenin en hareketli anlarından bazılarını oluşturdu.

Kaynak: Haberler.com
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