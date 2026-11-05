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Romanya'da Wizzair uçağına bomba ihbarı, 182 yolcu güvenle havalimanına geçirildi

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SRI, Milano'dan Bükreş'e gelen Wizzair uçağındaki bomba ihbarı üzerine Henri Coanda Havalimanı'nda kriz masası kurduğunu açıkladı. SRI'nin teknik ekipleri uçağı kontrol ederken, ulusal medyaya göre 182 yolcu ve 7 kişilik mürettebat güvenle havalimanına geçirildi.

Romanya İstihbarat Servisi (SRI), Milano'dan başkent Bükreş'e gelen bir uçakta bomba ihbarı yapılması üzerine Henri Coanda Uluslararası Havalimanı'nda kriz masasının kurulduğunu açıkladı.

SRI'den yapılan yazılı açıklamada, bu sabah Wizzair hava yolu firmasının Milano'dan Bükreş'e iniş yapan uçağına ilişkin bomba ihbarı alındığı bilgisi paylaşıldı.

Bomba ihbarı üzerine SRI'nin Bükreş'teki Henri Coanda Uluslararası Havalimanı'nda kriz masası oluşturduğuna bildirilen açıklamada, SRI'nin teknik ekiplerinin uçağı kontrol ettiği aktarıldı.

Ulusal medya ise uçakta bulunan 182 yolcu ve 7 kişilik mürettebatın güvenli bir şekilde havalimanına geçişlerinin sağlandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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