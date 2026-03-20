VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'da

VakıfBank, çeyrek finalde Vero Volley Milano'yu 3-2 yenerek adını CEV Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'a yazdırdı. Takım, yarı finalde Imoco Conegliano ile karşılaşacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Pedro Pinto Lopes (Portekiz), Sabine Witte (Almanya)

VAKIFBANK: Helena Cazaute 7, Chiaka Ogbogu 12, Cansu Özbay 2, Marina Markova 23, Zehra Güneş 10, Tijana Boskovic 17, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Katarina Dangubic 1

VERO VOLLEY MİLANO: Hena Kurtagic 11, Francesca Bosio 3, Khalia Lanier 10, Anna Danesi 9, Paola Egonu 23, Rebecca Piva 13, Eleonora Fersino (L), Elena Pietrini 1, Vita Akimova 3

SETLER: 25-22, 16-25, 25-16, 23-25, 15-12

SET SÜRELERİ: 25', 24', 24', 29', 19'

6 şampiyonlukla CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan VakıfBank, bir kez daha Final-Four'a yükseldi. Sarı-siyahlılar, çeyrek finalde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Vero Volley Milano'yu VakıfBank Spor Sarayı'nda da 3-2 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı. VakıfBank, İstanbul'da düzenlenecek Final-Four'da yarı finalde Imoco Conegliano ile karşılaşacak.

VakıfBank karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin son bölümünde savunmada ve hücumdaki etkili performansla fark yarattı. 22-21'in devamında 4-0'lık seriyle seti 25 dakikada 25-22 ile alan sarı-siyahlılar, Tijana Boskovic'in 7 sayı ürettiği setin ardından öne geçti. İkinci set 25-16 ile Vero Volley Milano'nun oldu. Üçüncü sette 15-14'ten sonra 7-1'lik seriyle skoru 22-15'e taşıyan VakıfBank, 4 blok yaptığı seti 25-16 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 6 oyuncunun direkt skor katkısı verdiği sette Marina Markova 8 sayıyla oynadı. Dördüncü set 25-23 ile Milano'nun oldu. Tie-break setini 15-12 ile hanesine yazdıran VakıfBank, maçı 3-1 kazanarak Final-Four biletini aldı.

VakıfBank'ta Marina Markova 23, Tijana Boskovic 17, Chiaka Ogbogu 12 ve Zehra Güneş 10 sayıyla çift haneli skor üretti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
