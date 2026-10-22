Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cem Akaş’ın 19 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, 19 Ekim’de yaşamını yitirdi. Aile, ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğunu belirtirken kesin nedenin Adli Tıp Kurumu raporuyla netleşeceği bildirildi.

MİLANO’DA TASARIM EĞİTİMİNE BAŞLAYACAKTI

Can Akaş, İtalya’nın Milano kentindeki Domus Academy’nin tasarım programına kabul edilmişti. Eğitim için birkaç gün içinde yurt dışına gitmeye hazırlanan genç, 20 Ekim’de Marmara İlahiyat Camii’nde düzenlenen törenin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

Cem Akaş

BABASINDAN ELEKTRONİK SİGARA AÇIKLAMASI

Cenazenin ardından konuşan Cem Akaş, oğlunun elektronik sigara kullandığını ve bu ürünün risklerini daha önce yeterince ciddiye almadığını söyledi. Akaş, “Ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım şu anda hayattaydı” ifadelerini kullandı.

Akaş, oğlunun ölüm günü kendisini iyi görmediklerini, bu nedenle madde kullanıp kullanmadığını sorduklarını anlattı. Can’ın yalnızca elektronik sigara kullandığını söylemesi üzerine rahatladığını belirten baba, sonradan bu tepki için “Yatışmamam gerekirdi” dedi.