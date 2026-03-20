Euroleague: Fenerbahçe: 79 Olimpia Milano: 75

Fenerbahçe Beko, Euroleague 32. hafta maçında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 79-75 mağlup ederek sezonun 23. galibiyetini elde etti. Maçın en skorer ismi Talen Horton Tucker oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya)

Fenerbahçe : Wade Baldwin 16, Metecan Birsen, Khem Birch 4, Tarık Biberovic 4, Brandon Boston Jr. 5, Talen Horton Tucker 23, Nando de Colo 16, Chris Silva 8, Bonzie Colson 2, Onuralp Bitim 1

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Olimpia Milano: Shavon Shields 3, Marko Guduric 15, Zach Leday 10, Josh Nebo 9, Leandro Bolmaro 2, Armoni Brooks 22, Quinn Elllis 10, Devin Booker 2, Giampaolo Ricci 2, Stefano Tonut

Başantrenör: Giuseppe Poeta

1. Periyot: 17-23

Devre: 29-37

3. Periyot: 57-52 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev

İran'la ilgili en son duyulmak istenen açıklama: Asla yapmayacağım
Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Görüntüler İstanbul'un hemen yanı başından
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kayıp çok büyük
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı

Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş

Kalp hastaları dikkat! Bilim insanlarından çığır açan buluş
Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Görüntüler İstanbul'un hemen yanı başından
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı! İşte yeni fiyatlar