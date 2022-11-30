İnceleme Haberleri - İnceleme Haber - Haberler

İnceleme Haberleri
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Kömürlüğe giren kadın, içerideki acı manzarayı görünce çığlık çığlığa dışarı kaçtı
Toprağı kazan kepçe operatörü gördüğü manzara karşısında paniğe kapılıp hemen polisi aradı
Bakanlık düğmeye bastı! Belediyelerdeki terör iltisaklı personellerin dosyaları savcılıklara teslim edildi
Bunu yapanlar insan olamaz! Kafe sahibini öldüresiye dövüp baygın şekilde sokağa attılar
Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuya hırsız girdi, 2,5 milyonluk altın çalındı
Eşinin talebini duyunca gözü döndü! 3 çocuk annesi kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Mauna Loa yanardağı nerede? Mauna Loa yanardağı patladı mı, en son ne zaman patladı?
Muğla'da yıllar önce kaybolan Bayram Tosun cinayetinde sır perdesini DNA testi aralayacak
Cinsel ilişkiye girdikleri sırada çöken binanın altında kalan eskort ve müşterisi öldü
Özel hastanede büyük skandal! Kanlar içerisindeki 3 yaşındaki çocuğu "Haydi devlete" diyerek gönderdiler
CHP İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Ahmet Budak'ın makam aracına Kalaşnikof mermisi bırakıldı
İşte 6'lı masanın anayasası! Seçimi kazanırlarsa cumhurbaşkanından bir yetkiyi alacaklar
Pençe Kilit bölgesinde 3 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından 13 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık'tan Konya Hayvan Barınağı ile ilgili açıklama: Rutin denetimler eksiksiz yapıldı
Bakan Soylu: İBB'nin işe aldığı 1688 kişi terör örgütüyle bağlantılı, 6'sı kırsalda silahlı faaliyet göstermiş
8 kişinin öldüğü afette rapor ortaya çıktı: Dereye kontrolsüz hafriyat dökülmüş
İstanbul merkezli 4 ilde icralık otomobil dolandırıcılığı operasyonunda 20 zanlı yakalandı