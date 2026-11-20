Esenyurt'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın molozları arasında demir toplayan hurdacı, boşluğa düşerek yaralandı.

Olay, Doğan Aras Bulvarı'nda saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce yıkılan bir binanın molozları arasında demir toplayan hurdacı, henüz bilinmeyen bir nedenle molozların arasındaki boşluğa düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, boşluğa düşen hurdacıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı hurdacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde başka bir kişinin bulunup bulunmadığını kontrol etmek amacıyla çalışma yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı